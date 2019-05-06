Девочку опознали по тетрадям: в Новосибирской области поезд сбил восьмиклассницу
Школьница была в наушниках, она не услышала звука приближающегося поезда
В Чанах поезд сбил школьницу, которая слушала музыку в наушниках.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Трагедия произошла в райцентре Чаны Новосибирской области. Местная восьмиклассница погибла под колесами поезда: девочка, скорее всего, не слышала, что он едет, так как была в наушниках.
— Ее сбили за переездом. Опознали по учебникам и тетрадям. Имя установлено. Училась в восьмом классе Чановской средней школы №2, — сообщает паблик «Подслушано Чаны».
Знакомые погибшей рассказывают, что школьница шла на занятия в кружок.
— Весь класс ее плакал, она была хорошей одноклассницей, — пишут друзья школьницы.
ИСТОЧНИК KP.RU