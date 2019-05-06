Девочку опознали по тетрадям: в Новосибирской области поезд сбил восьмиклассницу

СЕГОДНЯ 11:35 2019-05-06T11:35:13+03:00

В Чанах поезд сбил школьницу, которая слушала музыку в наушниках. Фото: Виктория МИНАЕВА

Школьница была в наушниках, она не услышала звука приближающегося поезда

Изменить размер текста: A A

Трагедия произошла в райцентре Чаны Новосибирской области. Местная восьмиклассница погибла под колесами поезда: девочка, скорее всего, не слышала, что он едет, так как была в наушниках.

— Ее сбили за переездом. Опознали по учебникам и тетрадям. Имя установлено. Училась в восьмом классе Чановской средней школы №2, — сообщает паблик «Подслушано Чаны».

Знакомые погибшей рассказывают, что школьница шла на занятия в кружок.

— Весь класс ее плакал, она была хорошей одноклассницей, — пишут друзья школьницы.

ИСТОЧНИК KP.RU