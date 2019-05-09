2019-05-09T21:03:34+03:00
Общество

Лена Ленина с собачкой в руках приняла участие в акции «Бессмертный полк»

На День Победы писательница и предпринимательница прилетела из Парижа в Новосибирск
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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День Победы Лена Ленина встретила в Новосибирске.День Победы Лена Ленина встретила в Новосибирске.
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Среди участников Бессмертного полка в Новосибирске оказалась Лена Ленина. Писательница и предпринимательница прилетела из Парижа и присоединилась к акции памяти. С портретами своих предков она прошла в Академгородке.

- Каждый из нас по-разному относится к предкам: одни составляют генеалогические древа до сорокового колена, другие забывают позвонить матери в ее День рождения. Для меня предки - это мои корни, это самые родные люди, это важная часть меня, и я всегда сожалею лишь о том, что мне не довелось многих из них знать, и я не могу сегодня задать им массу вопросов. Многих я не знала, но некоторых моих дедов и прадедов, вернувшихся с войны раненными, мне довелось застать в живых. Они с гордостью показывали свои медали и рассказывали детворе о войне. Я до сих пор скорблю о тех, кого нет с нами. Принять участие в колонне Бессмертного полка для меня - это долг перед семьей и прадедами за их подвиги, за их жизни и смерти! – сказала Ленина Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

Лена Ленина присоединилась к колонне Бессмертного полка.

Лена Ленина присоединилась к колонне Бессмертного полка.

Даже в День Победы Лена не расставалась со своей спутницей – крошечной собачкой Леопольдой. Йоркширский терьер послушно оставался на руках у хозяйки.

Напомним, что предпринимательница также прокомментировала установку бюста Сталина в Новосибирске.

- Сталин — великий человек в истории. Для кого-то, как для моей доброй бабушки, хороший, для кого-то плохой, а для кого-то ужасный. Для меня он — часть истории моей страны и я за то, чтобы не затирать ее постыдно, а смело смотреть в глаза. Памятнику. Даже если это глаза тирана, - высказала мнение светская львица.

«Каждый должен стать Сталиным», - комментарий правнука вождя Якова Сталина на Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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