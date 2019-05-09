Вождь под наблюдением: в Новосибирске после долгих споров открыли бюст Сталина

Случилось! В Новосибирске открыли памятник Сталину. Правда, встречать гостей он будет в компромиссном месте – в «штабе» местных коммунистов. Большевистская, 29 – не в центре города, но зато – под присмотром соратников.

За бюст бились простые люди – инициативная группа во главе с юристом Алексеем Денисюком. Он говорит, что мечтал о таком памятнике 20 лет. Люди сбросились на монумент, собрав полмиллиона рублей. Но вот как раз чиновники побоялись выделять место под бюст вождя. Чтобы не случился раскол общества. Сторонники за и против ломали копья и, наконец, спустя годы, нашли компромисс. Пусть бюст стоит, но за забором – во дворе обкома КПРФ.

Поначалу активисты обижались такому непубличному месту. Но теперь Денисюк доволен.

Открытие бюста Сталина в Новосибирске.

- Я думаю, что это решение – оптимально, одно из самых удачных. Построили кирпичную стену, на участок, который примыкает, посадили сосны, другие деревья. Здесь будет своего рода монументальный комплекс-сквер, посвященный Генералиссимусу Победы, - сказал Алексей Денисюк в прямом эфире Радио «Комсомольская правда».

Часть активистов откололась: мол, как можно было соглашаться прятать Сталина за трехметровым забором. Да и не в центре города. Но это ведь как посмотреть…

- Здесь стоит дом в хорошем состоянии - объект культурного наследия, постройка начала 20-х годов. Территория обнесена хорошим декоративным забором. Здесь большая площадка, и вот прям на этой площадке в самом ее конце выстроена в три с половиной метра высотой кирпичная стена. Слева и справа у нас будет по две елочки, - описал Денисюк новосибирскую «резиденцию» Генералиссимуса.

Бюст Сталина открывал мэр-коммунист Анатолий Локоть.Фото: Даба ДАБАЕВ

Оппоненты прочат набеги вандалов. Но идейные наследники Сталина не так просты. Поставили видеонаблюдение. Так что вождь - под защитой современных технологий.

Открытие бюста прогремело на всю Россию. Даже Кремль в курсе, но пресс-секретарь президента Дмитрий Песков счел, что комментировать ему не стоит.

На открытие памятники пригласили ветеранов.Фото: Даба ДАБАЕВ

А прокомментировала светская львица Лена Ленина:

- Сталин — великий человек в истории. Для кого-то, как для моей доброй бабушки, хороший, для кого-то плохой, а для кого-то ужасный. Для меня он — часть истории моей страны и я за то, чтобы не затирать ее постыдно, а смело смотреть в глаза. Памятнику. Даже если это глаза тирана. Наши дети должны знать историю и должны уметь отличать хорошее от плохого. В их образовании должны быть и страшные сказки, а не только веселые.

Открытие бюста Сталина в Новосибирске приурочили к 9 мая.Фото: Даба ДАБАЕВ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

543 869 рублей собрали новосибирцы на бюст Сталина.

540 070 рублей потрачено на эскизы, памятник, гранитный постамент с двумя нижними тумбами, бронзовый орден «Победы», две гранитные плиты, высечение надписей и благодарственные письма.

3169 рублей – сумма которая осталась и организаторы решили купить на них красные гвоздики.