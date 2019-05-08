2019-05-08T11:55:08+03:00
Общество

«Это – оптимальное место» - в Новосибирске с помощью экскаватора установили памятник Сталину

Автор инициативы ждал этого двадцать лет
Вадим АЛЕКСЕЕВ
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Бюст ставили с помощью экскаватора. ФОТО: Алексей ДЕНИСЮК.Бюст ставили с помощью экскаватора. ФОТО: Алексей ДЕНИСЮК.
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В Новосибирске установлен памятник Иосифу Сталину. Он занял свое место накануне Дня Победы, но торжественное открытие назначено именно на 9 мая.

На высоком постаменте бюст расположен у дома на Большевистской, 29. Это территория обкома КПРФ.

Алексей Денисюк, инициатор установки бюста, говорит, что идея у него возникла еще в 1999 году. Воплотить ее оказалось сложно – власти неохотно согласовывали установку бюста, опасаясь раскола в обществе. Отведенное под памятник место стало определенным компромиссом. Но теперь Денисюк таким вариантом доволен.

«Есть видеонаблюдение, планируется прожектор» - Алексей Денисюк рассказал об установке бюста Сталина. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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- Я думаю, что это решение – оптимально, одно из самых удачных. Построили кирпичную стену, на участок, который примыкает, посадили сосны, другие деревья. Здесь будет своего рода монументальный комплекс-сквер, посвященный Генералиссимусу Победы, - сказал Алексей Денисюк в прямом эфире Радио «Комсомольская правда».

Чтобы поставить бюст, понадобилась техника, постамент - достаточно высокий.

Напомним, что установку монумента поддержала светская львица Лена Ленина, дав, при этом, неоднозначный комментарий.

Торжественное открытие монумента назначено на 15.30 в День Победы. На церемонию приглашают всех желающих.

«Должны быть и страшные сказки, а не только веселые», - Лена Ленина прокомментировала установку бюста Сталина. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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