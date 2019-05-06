Забрали паспорт и мобильник: подозреваемых в убийстве сироты на пляже задержали в Новосибирске

СЕГОДНЯ 08:18 2019-05-06T08:18:45+03:00

Выяснилось, что подозреваемые уже привлекались к уголовной ответственности за особо тяжкие преступления

Изменить размер текста: A A

В Новосибирске продолжается расследование уголовного дела по убийству 29-летнего парня на пляже в Советском районе.

— Следователи выяснили, что вечером 4 мая молодой человек находился на Центральном пляже, когда у него с двумя 31-летними мужчинами возник внезапный конфликт. Один из мужчин нанес ему один удар в шею. От чего 29-летний мужчина скончался на месте происшествия. После совершения убийства 31-летние мужчины забрали у потерпевшего мобильный телефон, паспорт и скрылись с места происшествия, — рассказали в пресс —службе СУ СКР по Новосибирской области.

Было возбуждено уголовное дело по статье — убийство, назначены судебно-медицинские экспертизы. Следователями вместе с сотрудниками уголовного розыска в короткие сроки были установлены причастные к совершению преступления мужчины и 5 мая они уже были задержаны.

— На данный момент с ними проводятся следственные действия. Также стало известно, что подозреваемые ранее уже привлекались к уголовной ответственности за особо тяжкие преступления против личности, — добавили в ведомстве. — Расследование продолжается.

Напомним, о зверском преступлении рассказала в Facebook начальница погибшего парня. Она же добавила, что погибший — Рома Шахматов вырос в детдоме, родственников у него нет.

ИСТОЧНИК KP.RU