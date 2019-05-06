Забрали паспорт и мобильник: подозреваемых в убийстве сироты на пляже задержали в Новосибирске
В Новосибирске продолжается расследование уголовного дела по убийству 29-летнего парня на пляже в Советском районе.
— Следователи выяснили, что вечером 4 мая молодой человек находился на Центральном пляже, когда у него с двумя 31-летними мужчинами возник внезапный конфликт. Один из мужчин нанес ему один удар в шею. От чего 29-летний мужчина скончался на месте происшествия. После совершения убийства 31-летние мужчины забрали у потерпевшего мобильный телефон, паспорт и скрылись с места происшествия, — рассказали в пресс —службе СУ СКР по Новосибирской области.
Было возбуждено уголовное дело по статье — убийство, назначены судебно-медицинские экспертизы. Следователями вместе с сотрудниками уголовного розыска в короткие сроки были установлены причастные к совершению преступления мужчины и 5 мая они уже были задержаны.
— На данный момент с ними проводятся следственные действия. Также стало известно, что подозреваемые ранее уже привлекались к уголовной ответственности за особо тяжкие преступления против личности, — добавили в ведомстве. — Расследование продолжается.
Напомним, о зверском преступлении рассказала в Facebook начальница погибшего парня. Она же добавила, что погибший — Рома Шахматов вырос в детдоме, родственников у него нет.
ИСТОЧНИК KP.RU