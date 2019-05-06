Выжил после атаки ворон: в Новосибирске выхаживают дятла со сломанным крылом

СЕГОДНЯ 05:10 2019-05-06T05:10:42+03:00

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Серьезно пострадавший после встречи с воронами дятел попал в руки волонтеров.

— Поступил он к нам 4 мая. Дятла атаковали вороны, и он, конечно, от них пострадал. У него оказалась травма левого крыла, а местами отсутствовали покровные перья. Помимо этого у него была слабо выраженная черепно-мозговая травма. Хотя при всем этом он был довольно активен, — рассказали в Центре реабилитации диких животных (ЦРХП НСО).

Сделанный рентген крыла показал, что у него небольшой перелом без смещения.

— После того, как крыло подлечим, и дятел восстановится, наберется сил, мы его отпустим на свободу, — добавили волонтеры.

Напомним, недавно в Центр реабилитации диких животных попала сбитая машиной самка коршуна. У нее оказалось сломано крыло и теперь она пропустит сезон гнездования, потому что полностью сможет восстановиться только к концу лета.

ИСТОЧНИК KP.RU