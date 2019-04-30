2019-04-30T10:14:11+03:00
Дом. Семья

«Лежал на обочине, не смог проехать»: сибиряк подобрал на трассе коршуна со сломанным крылом

Раненой птицей оказалась взрослая самка черного коршуна
Надежда ЯРКОВА
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Птицу нашел и подобрал на трассе мужчина. Фото: Яна Розман.Птицу нашел и подобрал на трассе мужчина. Фото: Яна Розман.
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Сибиряк подобрал на трассе коршуна, которого по всей видимости сбила проезжавшая машина. Сейчас птица готовится к операции на сломанном крыле.

— В минувшие выходные в центр приехал мужчина, а на руках у него — коршун. Сказал, что подобрал на трассе в Верх-Туле. Скорее всего, птицу сбила машина, а он не смог проехать мимо, вот привез, — рассказала «КП» -Новосибирск» координатор Центра реабилитации диких животных по НСО Яна Розман.

После осмотра выяснилось, что это черный коршун, взрослая, матерая самка, ей больше 2-3 лет, весит около 700 граммов. Жаль, что из-за травмы она пропустит сезон гнездования. У нее оказался открытый перелом правого крыла и поскольку он свежий, крыло удастся сохранить.

— Сегодня ей (птице) предстоит операция — будут оперировать сломанное крыло. Несмотря на то, что очень сильно повреждены мягкие ткани, есть вероятность, что птица быстро восстановиться и уже осенью, в конце августа, вернется на волю, — отметила Яна.

Она добавила, что после операции, со спицей в крыле, птица будет ходить от 3 до 6 недель, после этого спицу снимут и в течение двух-трех месяцев она будет в общем большом вольере с остальными коршунами.

— Вольер достаточно большой и там есть место, где ей разлетаться и нарастить форму, потому что без полетов крылья слабеют быстро, — уточнила девушка, добавив, что сейчас птица на поддерживающей терапии, ее кормят, дают антибиотики, восстанавливают водный баланс, поскольку она много крови потеряла и готовят к операции.

У коршуна оказалось сломано крыло. Фото: Яна Розман.

У коршуна оказалось сломано крыло. Фото: Яна Розман.

ИСТОЧНИК KP.RU

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