Отрава в лаваше: продавцы заразной шаурмы работали по поддельным санитарным книжкам

СЕГОДНЯ 13:11 2019-04-26T13:11:17+03:00

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Известно, что 13 новосибирцев подхватили инфекцию после того, как поели купленной в павильонах «Ростовская шаурма» продукции.

— Для лабораторных исследований в павильонах «Ростовской шаурмы» были взяты пробы кулинарных изделий и сырых полуфабрикатов. Проверка показала целый список грубых санитарных нарушений. Так на месте приготовления еды отсутствовал журнал учета использования и контроля качества фритюрного жира, а перед началом смены у работников, занятых приготовлением блюд, не проводился ежедневный осмотр тела на наличие гнойничковых заболеваний, — рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Новосибирской области.

И это далеко не все, нарушений оказался целый список: разделочные доски и ножи не маркировались, моющие и дезинфицирующие средства не использовались, влажная уборка с моющими и дезинфицирующими средствами в помещениях не проводилась, на замаринованную на шампуре курицу, нарезку картофеля, овощей, а также соусы не оказалось документов, подтверждающих их качество и безопасность. К тому же выяснилось, что персонал работал по поддельным медицинским книжкам.

За все эти нарушения на собственника ИП Мирзоева Д.Н. составлены протоколы. Суд признал владельца шаурмячных виновным. В наказание — работа «Ростовской шаурмы» приостановлена на 80 дней.

Для решения вопроса о возбуждении уголовного дела информация направлена в следственный комитет и полицию. Информация по ИП Мирзоеву Д.Н. также направлена в прокуратуру Новосибирской области. Ситуация находится на контроле Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU