Вкусная, зараза: сибиряки массово отравились шаурмой

СЕГОДНЯ 11:12 2019-04-25T11:12:18+03:00

Следователи в городе проводят проверку об отравлении 13 новосибирцев после перекуса в общепите

Изменить размер текста: A A

Более десятка сибиряков попали в больницу с сальмонеллезом после того, как поели «Ростовскую шаурму».

— 23 апреля следователи организовали проверку по статье — производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после сообщений об отравлении 13 жителей Новосибирска, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Как стало известно, отравившиеся новосибирцы покупали еду в точках общественного питания «Ростовская шаурма», а после употребления попали в больницы с пищевым отравлением.

— Сейчас следователи вместе с работниками Роспотребнадзора по Новосибирской области, устанавливают все обстоятельства произошедшего, — отметили в ведомстве. — По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU