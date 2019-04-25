2019-04-25T11:12:18+03:00
Общество

Вкусная, зараза: сибиряки массово отравились шаурмой

Следователи в городе проводят проверку об отравлении 13 новосибирцев после перекуса в общепите
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Поевшие шаурму новосибирцы попали в больницу.Поевшие шаурму новосибирцы попали в больницу.Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП
Изменить размер текста:

Более десятка сибиряков попали в больницу с сальмонеллезом после того, как поели «Ростовскую шаурму».

— 23 апреля следователи организовали проверку по статье — производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после сообщений об отравлении 13 жителей Новосибирска, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Как стало известно, отравившиеся новосибирцы покупали еду в точках общественного питания «Ростовская шаурма», а после употребления попали в больницы с пищевым отравлением.

— Сейчас следователи вместе с работниками Роспотребнадзора по Новосибирской области, устанавливают все обстоятельства произошедшего, — отметили в ведомстве. — По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Легко отделался: мойщик окон сорвался с четвертого этажа и застрял между рамами
«Найдутся бабки, которые скажут «Фу»: звезда тверка станцевала под песню, которая не прошла цензуру на телевидении
«Галамарт» открывается в Новосибирске: специальные цены и подарки за покупки
«Призом были джинсы»: парень поспорил, что похудеет за месяц на 10 кило, и чуть не умер
Рядом миска и ее игрушки: в лифте многоэтажки нашли собаку с удавкой на шее
Отважная Русалочка: сибирячка спустилась в аквариум с акулами
Новосибирцам рассказали о нововведениях на рынке новостроек
У жителя Новосибирска угнали иномарку за 3,5 миллиона рублей
Страшно красиво: под Новосибирском сняли видео с черным торнадо
Пырнул и скрылся: новосибирская полиция ищет вооруженного ножом мужчину
ДТП на «ЦРВ»: 3-летняя девочка с самокатом оказалась под колесами кроссовера на Первомайке
Ночная репетиция Парада Победы 9 мая 2019 года в Новосибирске: когда начнется, где посмотреть
Погода на день в Новосибирске: 25 апреля будет дождливо и тепло
«Танцует лучше, чем темнокожие»: сибирячка в «бабушкином» белье восхитила иностранцев
Попали в засаду: ГИБДД Новосибирска забрала у должников четыре автомобиля
18 мая - Ночь музеев в Музее смерти
Синхронно бабахнули: в Новосибирске военные отрепетировали озвучку праздничного фейерверка
Шведы, что же вы наделали: палец маленькой сибирячки застрял в игрушке из IKEA
Демонстрация намерений: строителей новосибирских дорог ждет жесткий контроль
А вдруг пожар: в Краснообске закрыли работавшую с нарушениями «Марию-Ра»
Три семьи остались на улице: следователи разбираются в причинах крупного пожара под Новосибирском
Теперь шантажируют тренера: в Федерации художественной гимнастики прокомментировали скандал с плохими школьными туалетами