Вкусная, зараза: сибиряки массово отравились шаурмой
Более десятка сибиряков попали в больницу с сальмонеллезом после того, как поели «Ростовскую шаурму».
— 23 апреля следователи организовали проверку по статье — производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, после сообщений об отравлении 13 жителей Новосибирска, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
Как стало известно, отравившиеся новосибирцы покупали еду в точках общественного питания «Ростовская шаурма», а после употребления попали в больницы с пищевым отравлением.
— Сейчас следователи вместе с работниками Роспотребнадзора по Новосибирской области, устанавливают все обстоятельства произошедшего, — отметили в ведомстве. — По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU