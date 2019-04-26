Демонстрация 1 мая 2019 года в Новосибирске: как принять участие, где пройдет
Демонстрация 1 мая 2019 года в Новосибирске — одно из самых ярких событий праздника, в котором участвуют сотни новосибирцев. Как она пройдет в столице Сибири, корреспондентам «Комсомольской правды» объяснила Анна Терешкова, начальник Департамента культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска.
— В этом году шествия рассредоточили по секторам. В 12 часов возле метро «Красный проспект», где «Дом офицеров» будет сбор желающих участвовать, старт в 13.00. Одна колонна будет выстроена в сторону улицы Фрунзе, другая — в сторону площади Ленина. Возле метро со стороны улицы Гоголя в сторону Красного проспекта, там будет как раз сектор, где в шествии пойдет наш департамент спорта, там же буду и областные деятели культуры, спортсмены. Можете приходить, присоединяться к нам, будем рады всем желающим, — рассказала глава Анна Терешкова.
Если вам по душе больше неформальное шествие — предлагаем присоединиться к Монстрации.
Сбор участников молодежного шествия начнется также в 12 часов возле Дома офицеров.
— В 13:00 они пойдут по Красному проспекту от Дома офицеров в сторону площади Ленина, там свернут на Вокзальную магистраль и завершат шествие в сквере S7, — добавила Анна Васильевна.
С более подробным списком мест, куда пойти и в чем участвовать 1 мая можно ознакомиться здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU