Майские праздники в Новосибирске - 2019: программа мероприятий, куда сходить, где отдохнуть

Хотите, чтобы майские праздники в 2019 году в Новосибирске прошли весело и надолго запомнились вашей семье? Тогда обязательно посмотрите самую полную программу мероприятий на 1 Мая, которую специально для вас составили корреспонденты «Комсомольской правды». И вы обязательно найдете мероприятие, которое придется по душе вам и вашим близким.

ОТМЕЧАЕМ В ЦЕНТРЕ

10.00 - 12.00 Шествие трудовых коллективов города Новосибирска и Новосибирской области, посвященное Празднику Весны и Труда (Красный пр-т - от ул. Гоголя до пл. Ленина)

14.00 - 17.30 Легкоатлетическая эстафета, посвященная памяти В. Подневича (Красный пр-т - от ул. Ядринцевской до ул. Спартака)

12.00 - 14.30 Молодежное шествие, посвященное Празднику Весны и Труда, к нему присоединится и знаменитая «Монстрация» (Красный пр-т - от ул. Гоголя до ул. Орджоникидзе, далее по ул. Орджоникидзе до сквера по адресу: ул. Орджоникидзе, 18)

ПОСМОТРИМ НА ОТКРЫТИЕ ФОНТАНА

В праздник горожан ждет подарок: после зимней «спячки» откроется фонтан «Речные цивилизации Сибири» на площади Пименова. Все, кто хочет посмотреть на цветные струи, могут прийти в 21.00 к ГПНТБ.

ИДЕМ НА КОНЦЕРТ…

Сразу два праздничных концерта в честь Первомая ждут новосибирцев.

Площадь Ленина

11.00 - 12.00 Концертная программа, посвященная Празднику Весны и Труда

Площадь возле главного корпуса НГУ (ул. Пирогова, 2)

16.00 - 22.30 Рок-концерт «Маевка» - закрытие 53-го Международного молодежного форума «Интернеделя-2019»

Отдых на Алтае - отличная возможность сменит шумный город на горы. Фото: MEGA-TUR.

ЗА ЭКСТРИМОМ - НА АЛТАЙ

Те, кто не хочет майские праздники провести дома, могут отправиться в тур на Алтай. Благо погода уже позволяет.

- Участников тура ждут экскурсии в окрестностях села Артыбаш, конные прогулки и экскурсии, квадроэкскурсии, прогулка на катерах по Телецкому озеру, - рассказывают в MEGA-TUR. - А любители экстрима могут сплавиться по реке Бие, заняться дайвингом или отправиться на экскурсию на водопады.

Отправляются все участники экскурсии в дорогу 1 мая в 22.00 от ост. «Речной вокзал». Выезд обратно - вечером 4 мая.

Жить все участники будут в благоустроенных номерах туристических комплексов «Эдем», «Горное Озеро» и «Ару-Кель».

Стоимость: 5000 руб./чел.

Всю необходимую информацию можно узнать по тел. 8-923-134-28-99.

…ИЛИ В ГОСТИ К «ВОЗДУШНЫМ ПРИЗРАКАМ»

1 мая гостей Новосибирского планетария ждет полнокупольное представление «Воздушные призраки». Хотите узнать, где и при каких обстоятельствах можно встретиться с летучим голландцем? Как образуются в атмосфере миражи и гало, венцы? Все эти уникальные явления вы сможете наблюдать на куполе планетария.

Полнокупольное представление «Воздушные призраки».

Большой новосибирский планетарий, ост. «Планетарий», Ключ-Камышенское плато, 1/1, тел.: (383) 347-77-07, 347-77-11.

1 мая, начало в 13.00.

Цена билетов: 270 руб.

ПОТАНЦУЕМ ПОД ХИТЫ 1980-х

В «Максимилиансе» в честь праздника решили устроить ретровечеринку. Всех гостей ресторана ждет живая музыка от группы «Ультрафиолет»: любимые хиты 1980-х, 1990-х и 2000-х и неповторимая атмосфера.

Концерт группы «Ультрафиолет» (18+).

Клубный ресторан-пивоварня «Максимилианс», ост. «Холодильная», ул. Дуси Ковальчук, 1/1, тел. (383) 285-88-84.

1 мая, начало в 21.30 (сбор гостей с 19.00).

Цена билетов: 200 руб.

ПОГУЛЯЕМ В ПАРКЕ

А если хотите просто побыть на свежем воздухе, то отправляйтесь в парк.

Тематическая программа, посвященная 1 Мая.

Парк «Бугринская роща», ул. С. Кожевникова, 39, тел.: (383) 213-86-52, 8-923-226-70-05.

1 мая, начало в 16.00.

Группа «Ультрафиолет» подарит в праздник отличное настроение. Фото: vk.com/club13625384

ВАЖНО

Где перекроют движение 1 мая?

Если в праздник вы решите поехать в центр на своем авто, будьте внимательны: перекроют сразу несколько улиц.

С 7.00 до 17.30

- Красный пр-т на участке от ул. Сибревкома до ул. Писарева

- ул. Орджоникидзе на участке от ул. Советской до ул. Мичурина

- Октябрьская маг-ль

- ул. Кирова на участке от ул. Восход до ул. Каменской

- Вокзальная маг-ль на участке от пр-та Димитрова до ул. Советской

- ул. М. Горького на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской

- ул. Ядринцевская на участке от Красного пр-та до ул. Мичурина

- ул. Щетинкина на участке от Красного пр-та до ул. Серебренниковской

- ул. Депутатская на участке от Красного пр-та до ул. Серебренниковской

- ул. Романова на участке от ул. Советской до ул. Мичурина

- ул. Октябрьская на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской

- ул. Потанинская на участке от ул. Советской до Красного пр-та

- ул. Чаплыгина на участке от ул. Советской до Красного пр-та

- ул. Коммунистическая на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской

- ул. Свердлова на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской

- ул. Сибревкома на участке от ул. Серебренниковской до Красного пр-та

- ул. Спартака на участке от ул. Советской до ул. Серебренниковской

С 9.30 до 11.00

- Морской пр-т на участке от ул. Терешковой до ул. Ученых

- ул. Ильича на участке от Морского пр-та до Весеннего пр.

- ул. Маяковского на участке от ул. Физкультурной до ул. Эйхе

- нечетная сторона ул. Эйхе на участке от ул. Маяковского до ул. Первомайской

С 16.00 до 22.30

- Университетский пр-т на участке от ул. Пирогова до ул. Терешковой