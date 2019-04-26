«Он не знал своей оценки»: в школе рассказали о самоубийстве девятиклассника после пробного экзамена

СЕГОДНЯ 11:09 2019-04-26T11:09:18+03:00

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Корреспондентам «Комсомольской правды» удалось дозвониться до искитимской школы №3, ученик которой совершил самоубийство после пробного экзамена по математике. Как уверяют педагоги, на отчаянный шаг подросток решился не из-за ГИА.

— Он даже не знал свою оценку: написал пробный экзамен в пятницу, а результата нужно было ждать до понедельника, — объясняет Наталья Телкова, директор школы. — Хотя с заданиями парень справился: получил баллы выше среднего.

Но сам школьник об этом не узнал: в ночь на 21 апреля он покончил с собой.

Правда, в соцсетях появилась и еще одна версия произошедшего: якобы девятиклассник увлекся опасной игрой «Собачий кайф».

— Понятия не имею, откуда взялась такая информация: да, в Искитиме есть подростки, которые этой игрой увлекаются, но это никак не связано с умершим учеником, — заявила Наталья Телкова.

Точку в этой истории предстоит поставить правоохранителям, которые выясняют причины смерти школьника.

ИСТОЧНИК KP.RU