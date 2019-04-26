В Новосибирской области школьник покончил с собой из-за того, что завалил пробный экзамен по математике

СЕГОДНЯ 06:14 2019-04-26T06:54:44+03:00

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Сообщение о том, что 15-летний ученик искитимской школы №3 покончил с собой, появилось в группе «Подслушано в Искитиме».

- Мальчик завалил пробное ГИА по математике, и на этом фоне произошла трагедия.Я лично знаю его бабушку: она - педагог начальных классов в село Новолокти, и она не раз заменяла классного руководителя моего ребенка, - написала пользователь соцсетей под ником Алена Лукьяненко. - И этот мальчик занимался спортом, у него были большие планы на будущее.

Сибиряки, знавшие его одноклассников, утверждают, что учительница на него давила:

- «Не допущу тебя к экзаменам, зачем ты выбрал мой предмет, не допущу!», - приводят они слова педагога и добавляют: - Надо быть мягкче с детьми, да не учился и всё такое, но зачем давить?

Но есть и те, кто вступается за учительницу:

- Я сама из этой школы: та учительница до последнего тянет ученика. А когда он уже перестаёт посещать школу, теряет интерес к предмету, который сам выбрал на сдачу,тем более она уже скоро,то тут правда, вина только его, - считают пользователи соцсетей. - Испортил учебу, да и отношение с учителем.

Теперь в этой истории предстоит разбираться правоохранителям.

ИСТОЧНИК KP.RU