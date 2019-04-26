2019-04-26T07:34:12+03:00
Происшествия

«Гвардейцами» предотвращены кражи в магазинах

Сводки Агентства безопасности «Гвардия» за минувшие два дня буквально пестрят фактами покушений на кражу алкоголя и продуктов питания
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Бойцы группы быстрого реагирования «Гвардии».Бойцы группы быстрого реагирования «Гвардии».Фото: Влад КОМЯКОВ
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В магазине «Горожанка», расположенном в Горском микрорайоне, подростки пытались украсть две банки кофе и бутылку спиртного. Обнаружив, что их действия заметил охранник, товар они бросили в магазине и, не дожидаясь приезда ГБР, убежали.

В магазине «Монетка» на улице Путевой парень хотел украсть бутылку пива, но был замечен персоналом. Охранники забрали у него бутылку и выпроводили из магазина.

В магазине «Пятерочка» девушка решила украсть не только бутылку коньяка, но и закуску - шоколадную плитку. Похитительница была задержана бойцами группы быстрого реагирования «Гвардии» и передана сотрудникам полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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