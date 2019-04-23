2019-04-23T16:52:31+03:00
Происшествия

«Ложная тревога»: новосибирские пожарные не нашли задымления в торговом центре «Сан Сити»

Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области
Татьяна СОЛОВОВА
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У торгового центра было семь пожарных машин.У торгового центра было семь пожарных машин.Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»
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Когда вечером во вторник, 23 апреля, поступило сообщение о задымлении в торговом центре «Сан Сити», на место ЧП, по словам очевидцев, приехало сразу семь пожарных машин.

- Здание сложное, многоэтажное, поэтому по правилам тушения пожара мы сразу задействовали столько сил, - рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Но, к счастью, никакой опасности в здании на этот раз не было:

- Пожарные проверили все этажи: никакого задымления там не было, - продолжают в ГУ МЧС по Новосибирской области.

Напомним, что посетители торгового центра возмутились тем, что во время эвакуации не все выходы были открыты и они не смогли оперативно покинуть здание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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