«Ложная тревога»: новосибирские пожарные не нашли задымления в торговом центре «Сан Сити»
Когда вечером во вторник, 23 апреля, поступило сообщение о задымлении в торговом центре «Сан Сити», на место ЧП, по словам очевидцев, приехало сразу семь пожарных машин.
- Здание сложное, многоэтажное, поэтому по правилам тушения пожара мы сразу задействовали столько сил, - рассказали в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Но, к счастью, никакой опасности в здании на этот раз не было:
- Пожарные проверили все этажи: никакого задымления там не было, - продолжают в ГУ МЧС по Новосибирской области.
Напомним, что посетители торгового центра возмутились тем, что во время эвакуации не все выходы были открыты и они не смогли оперативно покинуть здание.
ИСТОЧНИК KP.RU