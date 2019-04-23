«Мало было «Зимней вишни»: посетители «Сан Сити» рассказали о том, как не могли найти выход во время эвакуации
О том, как происходила эвакуация из торгового центра «Сан Сити», очевидцы рассказали на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54»:
- «Мало было «Зимней вишни». Включилось оповещение об эвакуации, мы были в кинотеатре, выходим в один эвакуационный выход, спускаемся вниз по лестнице, а дверь на улицу оказалась закрыта! – возмущаются сибиряки. - Пришлось всей толпе народа подниматься обратно и искать другой выход!
Но и на этом претензии у посетителей торгового центра не закончились:
- Эвакуационные двери не были открыты полностью, одна половина была закрыта!», - продолжают сибиряки.
«Комсомолка» следит за развитием событий.
ИСТОЧНИК KP.RU