«Мало было «Зимней вишни»: посетители «Сан Сити» рассказали о том, как не могли найти выход во время эвакуации

СЕГОДНЯ 16:25 2019-04-23T16:30:26+03:00

А еще сибиряки возмутились, что эвакуационные двери открывались не полностью

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О том, как происходила эвакуация из торгового центра «Сан Сити», очевидцы рассказали на странице новосибирской службы эвакуации «АСТ-54»:

- «Мало было «Зимней вишни». Включилось оповещение об эвакуации, мы были в кинотеатре, выходим в один эвакуационный выход, спускаемся вниз по лестнице, а дверь на улицу оказалась закрыта! – возмущаются сибиряки. - Пришлось всей толпе народа подниматься обратно и искать другой выход!

Но и на этом претензии у посетителей торгового центра не закончились:

- Эвакуационные двери не были открыты полностью, одна половина была закрыта!», - продолжают сибиряки.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU