Силовики пришли с обысками в мэрию Бердска

СЕГОДНЯ 06:18 2019-04-23T07:52:17+03:00

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Чиновник и директор строительной компании подозреваются в хищении денег при строительстве коллектора в Бердске.

— Силовики пришли с обысками к и. о. директора «Управления капитального строительства Бердска» Юрию Бекетову и директору ООО «Росстрой» Константину Михайленко, — рассказал «КП» — Новосибирск» источник в силовых структурах. — Они подозреваются в хищении бюджетных средств, выделенных на строительство коллектора в Бердске.

Бердским отделом СКР возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 - «Мошенничество».

Напомним, вчера днем прошли обыски в Управлении капитального строительства мэрии Новосибирска. Сообщалось, что это связано с делом экс- министра Российской Федерации Михаила Абызова, которого обвиняют в мошенничестве на 4 миллиарда.

ИСТОЧНИК KP.RU