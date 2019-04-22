Силовики нагрянули: в управлении мэрии Новосибирска прошли обыски

СЕГОДНЯ 10:42 2019-04-22T10:42:56+03:00

Сообщают, что обыски связаны с сотрудниками "СИБЭКО". Фото: Андрей КОПАЛОВ

Сегодня в управление капитального строительства мэрии по улице Трудовая,1 пришли оперативники

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В мэрии подчеркнули, что оказывают содействие полиции в проводимом ими мероприятии.

— Сегодня, 22 апреля, Главное управление МВД по Новосибирской области проводит в Управлении капитального строительства мероприятия, связанные с расследованием уголовного дела в отношении сотрудников АО «СИБЭКО», — рассказали в пресс-центре мэрии.

В ведомстве подчеркнули, что мэрия Новосибирска, в свою очередь, оказывает содействие правоохранителям, представляя документы, необходимые для расследования дела.

ИСТОЧНИК KP.RU