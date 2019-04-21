Мокрые и смешные: реакция белых медвежат на воду позабавила соцсети

СЕГОДНЯ 04:41 2019-04-21T04:41:12+03:00

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Маленькие белые медвежата из Новосибирского зоопарка умиляют публику своими мордашками и маленькими хвостиками. В этот раз фотографу Виктору Шпакову удалось снять, как малыши купаются.

По полярным меркам в Новосибирске жара! Фото: Виктор ШПАКОВ

На оном из снимков мишка пробует на вкус ледышку, на другом — собирается плюхнуться в воду. Другие кадры не менее замечательны, на них мокрые медвежата играют друг с другом, шерсть от воды превратилась в «иголки».

Что может быть вкуснее, пяточки братишки? Фото: Виктор ШПАКОВ

Медвежата появились на свет 11 декабря, это первый случай в Новосибирском зоопарке, когда медведица Герда родила сразу двух детенышей. Уже известен пол медвежат: это мальчик и девочка. Зоопарк проводит конкурс, посетителям предлагают придумать имена для малышей. Сибиряки придумали уже массу вариантов: Снежка и Снежок, Сибирь и Новосибирск, Миша и Маша, Лоло и Пепе и прочие парные клички.

Медвежата появились на свет еще в декабре. Фото: Виктор ШПАКОВ

Сибирякам предложили придумать имена для двойняшек. Фото: Виктор ШПАКОВ

ИСТОЧНИК KP.RU