АО «РЭС» - участник расширенного заседания экспертного совета при Комитете Государственной думы по энергетике
16 апреля 2019 года в Москве состоялось расширенное совместное заседание экспертного совета при Комитете Государственной думы по энергетике на тему «Технологическое присоединение льготной категории заявителей: пути повышения экономической эффективности»
В целом в расширенном совместном заседании экспертного совета при Комитете Государственной думы по энергетике приняли участие более 40 специалистов.
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В мероприятии приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти, ФАС России, научного сообщества и предприятий топливно-энергетического комплекса. На совещании по вопросам повестки дня выступила Яна Николаевна Балан - генеральный директор акционерного общества «Региональные электрические сети», которое является системообразующим электросетевым предприятием энергосистемы Новосибирской области.
В целом в расширенном совместном заседании экспертного совета при Комитете Государственной думы по энергетике приняли участие более 40 специалистов.
ИСТОЧНИК KP.RU