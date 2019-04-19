АО «РЭС» - участник расширенного заседания экспертного совета при Комитете Государственной думы по энергетике

СЕГОДНЯ 11:47 2019-04-19T11:47:05+03:00

В целом в расширенном совместном заседании экспертного совета при Комитете Государственной думы по энергетике приняли участие более 40 специалистов.

16 апреля 2019 года в Москве состоялось расширенное совместное заседание экспертного совета при Комитете Государственной думы по энергетике на тему «Технологическое присоединение льготной категории заявителей: пути повышения экономической эффективности»

Изменить размер текста: A A

В мероприятии приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти, ФАС России, научного сообщества и предприятий топливно-энергетического комплекса. На совещании по вопросам повестки дня выступила Яна Николаевна Балан - генеральный директор акционерного общества «Региональные электрические сети», которое является системообразующим электросетевым предприятием энергосистемы Новосибирской области.

В целом в расширенном совместном заседании экспертного совета при Комитете Государственной думы по энергетике приняли участие более 40 специалистов.

ИСТОЧНИК KP.RU