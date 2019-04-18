2019-04-18T09:26:55+03:00
Общество

Возбуждено уголовное дело: следователи отреагировали на травлю семьи с ВИЧ-инфицированным мальчиком

Кто-то выдал конфиденциальную информацию посторонним в маленьком городе, где проживает семья
Надежда ЯРКОВА
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Следователи возбудили уголовное дело за вторжение в частную жизнь.Следователи возбудили уголовное дело за вторжение в частную жизнь.Фото: Виктория МИНАЕВА
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Следователи в Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту нарушения неприкосновенности частной жизни мальчика из Искитима.

— Следователям стало известно, что конце июля 2018 года, среди знакомых приемных родителей 7-летнего мальчика, неизвестный распространил сведения о наличии у него заболевания — ВИЧ инфекция, хотя по закону, это является его личной тайной. Из-за этого семья столкнулась с трудностями при поступлении в школу, куда его отказались принимать, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

По результатам проведенной проверки в следственном комитете возбудили уголовное дело по статье — нарушение неприкосновенности частной жизни.

Добавим, также судьбой ребенка и его приемной семьи заинтересовалась детский омбудсмен Надежда Болтенко. Она побывала в Искитиме, пообщалась с приемной матерью мальчика, посмотрела, в каких условиях живет семья, после чего обратилась к прокурору области с просьбой провести проверку по нарушению прав мальчика.

ИСТОЧНИК KP.RU

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