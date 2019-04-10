Вон из нашего города: семья с ВИЧ-инфицированным ребенком вынуждена переехать из-за травли

История произошла в сибирском городке Искитиме, в котором всего около 60 тысяч жителей. Здесь пакует чемоданы семья, оказавшаяся в центре сплетен и соседских пересудов из-за больного ребенка. Пара воспитывает не только родных, но и приемных детей. В прошлом году в их доме появился новенький - мальчик из другого района. Он изначально выглядел слабым, был болезненным, но взрослые решили, что смогут поправить здоровье малыша. И вот только когда уже все привыкли друг к другу, во время больничного обследования от других людей новые родители узнали… что у ребенка ВИЧ. Об этом сказал не врач, а другая мамаша в больнице. То есть кто-то выдал конфиденциальную информацию посторонним...

- Сначала у мальчика Саши от туберкулеза умирают родители, и он оказывается в детском доме. Потом его находит приемная семья из Искитима, и вроде все налаживается: Сашу готовят к школе, над Сашиными шутками смеется весь дом, - описывает ситуацию общественник и журналист местного портала Тайга.инфо Маргарита Логинова. - Только он все болеет и болеет, и в какой-то момент оказывается, что у него ВИЧ. Поскольку терапию Саша никогда не принимал (потому что диагноза-то не было), то, в общем, повезло, что он дожил до своих лет. Но замещающая семья, ничего не знавшая о ВИЧ, очень пугается. Практически до отказа. Они же во всех анкетах писали, что детей с ВИЧ брать не готовы, потому что в их представлении это страшная зараза.

Приемная мама действительно поначалу ужаснулась диагнозу. Но понемногу, изучив информацию о вирусе, путях его передачи, начала менять свое мнение. Супруг поддержал, решение принято: будем воссоединяться. Сейчас мальчишка чувствует себя нормально, обласкан близкими.

Но хорошей концовки не ждите. Через сарафанное радио о диагнозе мальчика узнали многие, и вот уже ребенка - мальчику сейчас шесть - отказываются принимать в школу. В больнице врач вообще уговаривает маму вернуть мальчика в детский дом, а опека проблему травли решать не торопится. Теперь семья живет на чемоданах, планирует переехать в Новосибирск, затеряться в полуторамиллионном мегаполисе. С журналистами общаться отказывается, доверия нет ни к кому…

История вызвала большой интерес сибиряков, что уже хорошо - значит, коллективное сознание все-таки не настолько черствое, как рисует нам искитимская реальность. Прецедентом заинтересовалась Надежда Болтенко, уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области.

- Данная ситуация находится под моим личным контролем. В настоящий момент мы ждем от Росздравнадзора официального ответа. По итогам всей собранной информации планируем провести расширенное совещание с профильными ведомствами и организациями, - сообщила Надежда Болтенко.

История, попавшая в Сеть, получает отзывы из разных регионов - абсолютное большинство поддерживает семью. Но все ли люди искренни? Не так давно в Новосибирском центре СПИД публиковали данные опроса жителей региона. Выборка составила 63 тысячи человек, почти четверть из них заявила: дети с ВИЧ не должны ходить в садик и школу вместе со здоровыми детьми. При этом только 46% опрошенных знают разницу меду ВИЧ и СПИДом.