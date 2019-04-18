2019-04-18T08:57:30+03:00
Недвижимость

Новосибирцы узнают всю правду об эскроу-счетах

В преддверии изменений законодательства в сфере строительства специалисты Сбербанка проведут бесплатный семинар, на котором расскажут всем желающим, что готовит переход на эскроу-счета для застройщиков и потенциальных покупателей квартир в новостройках
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Стройплощадка ЖК «Расцветай на Гоголя».Стройплощадка ЖК «Расцветай на Гоголя».
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На мероприятии специалисты ведущего банка России подробно расскажут, что такое эскроу-счета, как это нововведение отразится на участниках долевого строительства, как будут проходить ипотечные сделки в новых условиях, также отдельно будут рассмотрены возможные риски и преимущества работы с эскроу-счетами для будущих владельцев квартир.

Сбербанк, имея большой опыт работы с застройщиками, даст несколько рекомендаций о том, по каким критериям нужно выбирать строительную компанию для покупки квартиры в строящемся доме, и как оценить ее надежность в новых рыночных условиях.

В качестве приглашенного эксперта со стороны застройщиков Новосибирска на мероприятии выступит ГК «Расцветай».

Дата проведения: 23 апреля 2019 года

Время проведения: с 18.00 до 20.00

Адрес проведения: Горский микрорайон, 66, - Сбербанк, 3-й эт., конференц-зал

Обязательна предварительная регистрация по ссылке.

Подтверждение регистрации до начала мероприятия - в 17.30. При себе обязательно иметь паспорт.

Количество мест ограничено. Участие бесплатное.

ИСТОЧНИК KP.RU

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