Болеют малыши: в Новосибирской области дети, которым еще не исполнился год, чаще всех заражаются коклюшем

17 Апр 23:22 2019-04-17T23:26:57+03:00

А количество заболевших среди сибиряков увеличивается из года в год

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Коклюш – одна из самых неприятных инфекций: она поражает дыхательными пути и становится причиной затяжного кашля. И в Новосибирской области, увы, с каждым годом она поражает все больше людей. По крайней мере, так заявляют эпидемиологи.

- В 2018 году было зарегистрировано 242 случая коклюша, в 2017 году – 148, прирост составил 64 процента, - говорят специалисты Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области.

Самыми уязвимыми к болезни оказались дети: больше 95 процентров среди всех заболевших – это маленькие пациенты, которым не исполнилось 14 лет. Причем большая часть из них – ребятишки, которым нет и года.

- Показатель заболеваемости составил 86,91 на 100 тысяч детей данного возраста, не закончивших курс вакцинации, - продолжают эксперты.

Эпидемиологи напоминают: единственный способ защититься от болезни – это вакцинация. Иначе результатом может стать вспышка инфекции, которая грозит серьезными последствиями для малышей.

- У детей младше двух лет инфекция особенно опасна и представляет прямую угрозу жизни. Возможны приступы апноэ (кратковременные остановки дыхания), в том числе во время сна, а также судороги, - предостерегают инфекционисты.

ИСТОЧНИК KP.RU