«Это яды, калечащие детей»: как антипрививочники стали причиной вспышки коклюша в Новосибирске

В Новосибирской области все больше детей заболевают коклюшем - так утверждают взволнованные родители маленьких сибиряков, которые позвонили в редакцию «Комсомолки». Это опасная инфекция дыхательных путей, от которой малыши могут даже умереть, захлебнувшись кашлем. При этом от грозной болезни есть защита - это прививка, которую ставят бесплатно всем деткам. Но при одном условии: нужно согласие родителей. Оказалось, в этом-то и загвоздка… Получить такое согласие врачам становится все труднее. Тем временем давно забытые благодаря прививкам забытые болезни начинают возвращаться в нашу жизнь. В центральной России бушует корь, а в Сибири - коклюш.

«ПОЛОВИНА ДЕТЕЙ ИСЧЕЗЛА ИЗ ШКОЛЫ»

Взволнованные родители заявили нам, что в конце прошлого года школьные коридоры опустели: «половина детей просто исчезли». В министерстве здравоохранения региона подтвердили: детей, заболевших коклюшем, действительно немало.

- За ноябрь-декабрь в Новосибирской области зарегистрировано 34 случая коклюша, из них в городе - 25 случаев, - поделился цифрами с «КП» - Новосибирск» Константин Хальзов, министр здравоохранения региона. - В 2017 году в Новосибирской области коклюшем переболели 146 человек.

В региональном Роспотребнадзоре уточнили, что в 2018 году заболевших официально стало в два раза больше, а именно 242 человека. При этом все - дети до 6 лет. Специалисты осторожно добавляют:

- В регионе идет активация эпидемии коклюша, чему в большей степени способствует наличие непривитых детей.

Слова надзорного органа поддерживает и министр здравоохранения региона.

- Следует отметить, что регистрация заболеваемости коклюшем связана в том числе со снижением количества привитых против данной инфекции детей. Среди причин непривитости наибольший процент составляют отказы родителей от вакцинации, - добавляет министр. - Что касается негативного отношения к вакцинации со стороны родителей, то большую роль играют личные мотивы, а также искаженная информация об иммунизации, поступающая из СМИ и интернета.

«КОСТЬМИ ЛЯГУ, НО У МОЕЙ ДОЧЕРИ ПРИВИВОК НЕ БУДЕТ»

Мы отправились на просторы интернета, чтобы проверить слова министра, и наткнулись на десятки групп в соцсетях и сотни обсуждений на форумах. В основном они пестрят страшными историями о последствиях прививок.

- Прививки нельзя делать! Это яды, калечащие жизни детей, вызывающие аутизм и даже смерть... Как народ отуплен этим! В прививках есть ртуть и ее соли, которые при попадании в мозг оголяют нейроны, и они в итоге не живут! А это значит, с человеком может случиться разное, он дебилизмом заражен, - уверенно пишет Алена Бочкова.

- У сына подруги после АКДС (плановая прививка от четырех инфекций, в том числе от коклюша. - Прим. авт.) появились проблемы неврологического характера, ребенок резко перестал развиваться, не говорит слов, только звуки, плохо понимает речь других. Но ни врачи, ни подруга не думают на прививку. А по мне, такое совпадение кажется странным.

Сама от прививок отказываюсь - страшно, - вторит Анна Михович.

- Может, конечно, правы те, кто говорит, что мы паразитируем на привитых. И пока нас не так много, то все хорошо. И все же мой выбор: здоровый образ жизни у детей, каждый день тренировки, соответственно, никаких «шляний» - и все хорошо, - рассуждает Ольга Икрам.

- Насмотрелась на прививочные «побочки». Костьми лягу, но у моей дочери прививок не будет, - категорична Екатерина Веселова

Что ни сообщение - то маленький сценарий для фильма ужасов: от чужеродной ДНК до ртути в прививках. Мы решили узнать, насколько такие страхи обоснованы.

Какие прививки необходимо сделать детям.

ЗАБОЛЕВШИХ МОГУТ БЫТЬ ТЫСЯЧИ

- То, что коклюшем болеют школьники, пока с отказами по большей части не связано, другое дело - малыши до 7 лет. Дело в том, что последняя прививка от коклюша делается по календарю детям в 2 года. Иммунитет сохраняется в течение 5 лет. К 7 годам он угасает. А в национальном календаре не предусмотрена бесплатная ревакцинация, - отмечает Татьяна Ивлева, главный внештатный специалист по иммунопрофилактике Новосибирской области, педиатр. - Но школьники болеют и заражают совсем маленьких детей и тех, кто не привит. Разгорается эпидемия. Для детей до 5 лет коклюш считается потенциально смертельным заболеванием. При этом официальная статистика не отражает реальной картины. В регионе сотни, а может, даже тысячи случаев. Проблема в постановке диагноза и в его регистрации.

При этом родители действительно отказываются защищать даже малышей.

- Отказываются целыми семьями. В итоге в прошлом году была вспышка кори, - добавляет врач. - Сейчас все спокойно, но в Европе, Москве и Санкт-Петербурге болезнь распространяется. Нет никаких гарантий, что ее не привезут к нам, например, на самолете.

Для того чтобы эпидемия не возникала, нужно, чтобы хотя бы 80% населения имели иммунитет против болезни.

- В нашей стране требования более жесткие - от врачей требуют минимум 95% охвата. В таком случае люди, которые не привиты, относительно защищены, - продолжает специалист. - Инфекция просто не сможет попасть к ним через эту большую иммунную прослойку. Это защищает тех людей, у которых есть противопоказания к вакцинации по состоянию здоровья или по возрасту. Например, от того же коклюша можно прививать только с 3 месяцев, и в идеальном варианте иммунитет выработается к 7 месяцам. А до тех пор ребенок живет с другими людьми и может заразиться, тяжело заболеть и даже умереть.

РТУТЬ, ФОРМАЛЬДЕГИД И ДНК

В соцсетях можно наткнуться и на опросы, из которых становится понятно, почему родители все чаще отказываются ставить вакцины. Например, в группе «Мой ребенок не привит» на вопрос: «Почему мы не делаем прививки детям?» - ответили более 2 тысяч человек. Половина их них опасаются поствакцинальных осложнений, чуть более 30% - того, что вакцины содержат яд, а «начитались «умных» людей в интернете» - лишь 6%.

- В семье у моих знакомых, где делают прививки, девочке в возрасте 2,5 года доделали их до диагноза «аутизм». Не все внимают моим речам. Врачи лечить не обещают, - пишет Евгений Сергеевич.

Обычно к «пугалкам» об аутизме добавляются истории про возникшее ДЦП и задержку развития.

- Учеными доказано, и не раз, что ДЦП, аутизм, задержка речевого развития никак не связаны с вакцинацией. Аутизм, например, генетическое заболевание. ДЦП - группа заболеваний, которые возникают внутриутробно либо при рождении ребенка. Есть дети непривитые, но имеющие эти заболевания. Так как вакцинация - это массовое явление, многие связывают все в одну логическую цепочку. Но причинно-следственной связи между этими заболеваниями и прививками нет, - говорит Татьяна Ивлева.

Еще один из самых распространенных аргументов антипрививочников - это состав вакцин.

- На химическом уровне вещества, вводимые детям под названием «прививки», содержат в себе ртуть, алюминий, формальдегид - то, что является ядом. Также прививки содержат человеческую ДНК, полученную из клеток абортированных детей, - утверждает, например, Елизавета Лилиева, у которой 8,5 тысячи подписчиков в «Инстаграме». И подписчики верят.

- Вакцины могут содержать определенные вещества - консерванты. Для некоторых, особенно тех, что производились раньше, действительно использовался ртутьсодержащий консервант - мертиоляр. Но он не токсичен, - объясняет Татьяна Ивлева. - Это не свободная ртуть, а специальное соединение. ВОЗ с формулировкой «учитывая возможное токсическое воздействие» попросило убрать этот консервант из всех детских вакцин. Сейчас его просто в них нет. А тот же, например, формальдегид выделяется организмом любого человека в небольших количествах. Человек же при этом не травится? Все дело в количестве. Те дозы, которые содержатся в вакцинах, ядами не являются однозначно. К тому же все вакцины сертифицированы, за ними ведется жесткий контроль. Чужую ДНК ребенок получает каждый день, например, с пищей. Однако в организме имеются механизмы, которые не позволяют ему навредить. Человек же дышит, ест, пьет и живет в обществе. Живая вакцина против кори, например, содержит не ДНК, а РНК. Естественно, генетический вирусный материал передается ребенку, но иммунная система прекрасно с ним справляется. Не надо думать, что человек получает что-то чужеродное только с прививкой.

Несмотря на постоянные разъяснения врачей, тенденция никак не меняется, поэтому все чаще слышится мнение о том, что прививать детей нужно и без согласия родителей. Но пока никаких конкретных действий ни Минздрав, ни депутаты не предпринимают.