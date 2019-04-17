«Был рядом с домом»: волонтеры нашли пропавшего 9-летнего мальчика

СЕГОДНЯ 16:55 2019-04-17T16:55:18+03:00

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Несколько часов полиция и волонтеры сбивались с ног в поисках пропавшего 9-летнего мальчика. Ребенок в 9 утра ушел после занятий по самбо из спортивной школы, но дома у бабушки так и не появился.

Поисковики шаг за шагом прочесывали Первомайский район, где живет и учится ребенок. И, к счастью, им удалось найти третьеклассника.

- Нам помогла ориентировка: сначала заметили похожего мальчика, подошли, стали разбираться. Сразу же сообщили об этом папе ребенка: он и подтвердил, что это действительно его сын. Но что школьник делал несколько часов, пока шли поиски, нам неизвестно, - рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Сейчас на месте работают сотрудники полиции: им предстоит выяснить, что случилось с ребенком, пока взрослые искали его, и почему он сразу же после занятий не пришел домой к бабушке.

ИСТОЧНИК KP.RU