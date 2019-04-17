2019-04-17T15:46:03+03:00
Общество

«Не пришел к бабушке»: в Новосибирске пропал 9-летний мальчик

Ребенок после секции самбо должен был пойти к родным, но так там и не появился
Татьяна СОЛОВОВА
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Валерий после секции самбо должен был пойти к бабушке. Фото: «Маяк».Валерий после секции самбо должен был пойти к бабушке. Фото: «Маяк».
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В среду, 17 апреля, полиция и волонтеры начали поиски пропавшего 9-летнего мальчика – Валерия Панфилова. Третьеклассник в девять утра ушел из спортивной школы, которая находится по адресу ул. Одоевского 1, и с тех пор на связь с родными не выходил.

- После занятий по самбо школьник должен был прийти к своей бабушке, которая тоже живет в Первомайском районе, но так там и не появился, - рассказывает Павел Злобин, руководитель поисково-спасательного отряда «Маяк». – У нас уже объявлен сбор всех желающих присоединиться к поискам ребенка.

Приметы пропавшего мальчика такие: рост 130 сантиметров, среднего телосложения, темные волосы, короткая стрижка.

- Третьеклассник был одет в сине-серую шапку, темно-серую куртку, синие спортивные штаны, серые кроссовки, - продолжают поисковики.

Всех, кто видел ребенка или что-либо знает о его местонахождении, просят обратиться в полицию по телефону 02 или связаться с волонтерами поисково-спасательного отряда «Маяк» по номеру 8-951-393-09-11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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