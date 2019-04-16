Пловцы-холодцы: новосибирские моржи за 30 минут переплыли ледяную Обь

СЕГОДНЯ 10:10 2019-04-16T10:10:27+03:00

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В минувшие выходные, 14 апреля в Новосибирске состоялась 9-ая Гагаринская эстафета — экстремалы из спортивного клуба «Белые медведи» переплыли реку Обь. Вода в реке в тот день была около нуля градусов.

— В заплыве участвовали трое пловцов из Новосибирска: Виталий Панасюк, Степан Васильев, Максим Федоровский и жительница Барнаула Нина Свешникова. Стартовали моржи в Юном Ленинце, а закончили ниже стрелки маяка в обществе «Отдых-2». При этом двое участников заплыва преодолели дистанцию длиной около двух километров за 30 минут, двое других участников шли в эстафетном режиме, — рассказали в спортивном клубе «Белые медведи».

Участник заплыва, аквайс-спортсмен Виталий Панасюк добавил, что помимо того, что вода была экстремально холодной, плыть мешало местами сильное течение.

— Это как испытание себя, но все справились, живы-здоровы. К тому же так мы закрыли зимний сезон. После заплыва нас на «УАЗе» отвезли нас в баню, где мы отдохнули и согрелись, — добавил морж-новосибирец.

Напомним, не так давно, когда в феврале стояли морозы, экстремалы из спортивного клуба «Белые медведи» устроили небольшой заплыв на Новосибирском водохранилище при температуре в -35.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1906" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/703433" frameborder="0"></iframe> Моржи в Новосибирске переплыли ледяную Обь.

ИСТОЧНИК KP.RU