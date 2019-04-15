2019-04-15T15:25:55+03:00
Дом. Семья

Собака обнимает хозяина, превозмогая боль: волонтер пытается помочь маламуту, найденному на свалке

Девушка собирает деньги на операцию, требуется 50 тысяч рублей
Екатерина КОМЯКОВА
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Мила очень любит новых хозяев, ей грустно от того, что она не может слишком часто их обнимать.Мила очень любит новых хозяев, ей грустно от того, что она не может слишком часто их обнимать.
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В конце января эта улыбчивая собака была найдена на свалке в районе поселка Октябрьский. Вся в колтунах, худая с кучей болячек. Волонтеры забрали бездомное животное домой, и поняли, что это вовсе не дворняжка — а пародистый маламут. Собаку назвали Милой, привели в порядок, свозили к ветеринару, где и обнаружились неблагоприятные диагнозы.

— У Милы латеральный вывих коленной чашечки 2-й степени слева, справа 1-й степени, остеоартрит коленного сустава слева и справа, а также есть недоразвитие бедренной кости. Ей необходима операция на ноги, ей больно ходить. Врачи говорят, что если ничего не предпринимать, она скоро совсем перестанет ходить, — рассказывает Анастасия Истомина, забравшая маламута домой.

Возможно, именно эти диагнозы стали поводом для прежнего хозяина выкинуть животное на свалку. Но несмотря на предательство, собака не унывает. Мила очень позитивна, она успела полюбить новую хозяйку и ее семью. Лезет обниматься, даже чувствуя боль. Все диагнозы собаке поставлены врачами в клике «Бест». На операцию требуется около 50 тысяч рублей. Для Анастасии это не подъемные деньги, она вынуждена обратиться за помощью к неравнодушным людям.

Маламуту, найденному на свалке, нужна операция на ноги..

ИСТОЧНИК KP.RU

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