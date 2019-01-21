Полгода на свалке: Новосибирские зоозащитники нашли бесхозную породистую собаку

СЕГОДНЯ 15:39 2019-01-21T15:39:41+03:00

Маламута назвали Милой, ее уже почистили, осталось только вылечить и найти хозяев. Фото: vk.com/groomhome

Маламуту около трех лет, полгода своей жизни он провел на улице, поедая отбросы

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Зоозащитник Анастасия Истомина оказалась на Восточном шоссе совсем по другой причине, она искала в окрестностях станции Мочище дворняжку — курируемую ей собаку, которая сбежала после ДТП. Местные жители рассказали: в соседнем поселке Октябрьском есть свалка, где обитает несколько бездомных собак. Анастасия отправилась на место, и увидела рядом с кучами мусора несколько псов, все они выглядели прилично, но один пушистый комок явно нуждался в помощи человека.

— Живот впалый, ребра торчат. Когда пес повернулся мордой ко мне, я поняла, что это маламут. Наверно он потерялся и не смог найти дороги к хозяевам, — рассказывает девушка.

Это самка, ее увезли в ветклинику, врачи диагностировали отит и повреждение глаза. Собака истощена, кожа покрылась коркой, найти клеймо пока не представляется возможным. Зоозащитники уже разослали во все профильные группы объявление о найденной собаке, пока никто не откликнулся.

Маламута назвали Милой, над ней уже поработал грумер, почистив шерстку и убрав колтуны.

Для содержания и лечения маламута требуются средства, поддержать добровольцев можно через группу «Потеряшка-НСК».