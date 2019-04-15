Пожар предотвращен
13 апреля около 23.00 группа быстрого реагирования АБ «Гвардия» (Сергей Ушаков и Сергей Карлов) выехала на срабатывание сигнализации в Кировском районе Новосибирска.
Прибыв к 17-этажному жилому дому на улице Ватутина, «гвардейцы» произвели осмотр и обнаружили, что из-под двери, ведущей в помещение магазина автозапчастей, идет дым. «Гвардейцы» незамедлительно вызвали пожарную охрану по телефону 112, доложили о происшествии в дежурную часть «Гвардии» и руководству объекта.
Благодаря оперативным и грамотным действиям бойцов «Гвардии» и вовремя прибывшей пожарной охране пожар в складском помещении магазина на площади 8 квадратных метров был ликвидирован.
ИСТОЧНИК KP.RU