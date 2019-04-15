2019-04-15T13:48:36+03:00
Происшествия

Пожар предотвращен

Сотрудники Агентства безопасности «Гвардия» обнаружили возгорание, оперативно вызвали пожарную охрану и тем самым предотвратили дальнейшее распространение огня
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Бойцы ГБР «Гвардия» выезжают на срабатывание охранных и охранно-пожарных сигнализаций, тревожных кнопок.Бойцы ГБР «Гвардия» выезжают на срабатывание охранных и охранно-пожарных сигнализаций, тревожных кнопок.Фото: Влад КОМЯКОВ
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13 апреля около 23.00 группа быстрого реагирования АБ «Гвардия» (Сергей Ушаков и Сергей Карлов) выехала на срабатывание сигнализации в Кировском районе Новосибирска.

Прибыв к 17-этажному жилому дому на улице Ватутина, «гвардейцы» произвели осмотр и обнаружили, что из-под двери, ведущей в помещение магазина автозапчастей, идет дым. «Гвардейцы» незамедлительно вызвали пожарную охрану по телефону 112, доложили о происшествии в дежурную часть «Гвардии» и руководству объекта.

Благодаря оперативным и грамотным действиям бойцов «Гвардии» и вовремя прибывшей пожарной охране пожар в складском помещении магазина на площади 8 квадратных метров был ликвидирован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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