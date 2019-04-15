2019-04-15T10:03:03+03:00
Общество

Домой из СИЗО: топ-менеджера клиники Мешалкина просят освободить следователи

Сегодня в Центральном суде решится вопрос об изменении меры пресечения Евгению Покушалову
Надежда ЯРКОВА
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Сейчас топ-менеджер медицинского исследовательского центра им. академика Мешалкина находится под стражей. Фото: https://meshalkin.ru.Сейчас топ-менеджер медицинского исследовательского центра им. академика Мешалкина находится под стражей. Фото: https://meshalkin.ru.
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Арестованного топ-менеджера клиники им. Мешалкина Евгения Покушалова просят отправить под домашний арест.

— В понедельник, 15 апреля в суде в 14 часов состоится заседание об изменении Евгению Покушалову меры пресечения. Следователи просят заменить содержание в СИЗО домашним арестом, — рассказали в Центральном районном суде Новосибирска,

Напомним, кардиохирург попал в коррупционный скандал: его подозревают в миллиардной афере на госзакупках. Адвокат Евгения Покушалова настаивал на том, чтобы на время следствия он не находился за решеткой. Более того, в поддержку кардиохирурга было собрано более десяти тысяч подписей. Несмотря на это, 22 февраля суд поместил медика под стражу на 1,5 месяца, то есть до 19 апреля 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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