Бойцы ГБР 617 раз выезжали по тревоге
В Агентстве безопасности «Гвардия» подведены итоги деятельности за март
Бойцы ГБР выезжали на срабатывание охранных и охранно-пожарных сигнализаций, тревожных кнопок.Фото: Влад КОМЯКОВ
Изменить размер текста:
Экипажи групп быстрого реагирования в марте осуществили 617 выездов по сигналам тревоги. В большей степени это были просьбы клиентов утихомирить или вывести из заведений лиц, находящихся в нетрезвом состоянии. Также частой причиной вызова охраны являлись факты краж в магазинах.
Всего за месяц сотрудниками Агентства безопасности «Гвардия» было пресечено 168 правонарушений, задержано 35 правонарушителей, 71 раз ГБР «Гвардии» взаимодействовали с правоохранительными органами.
ИСТОЧНИК KP.RU