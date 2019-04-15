Бойцы ГБР 617 раз выезжали по тревоге

СЕГОДНЯ 06:49 2019-04-15T06:49:46+03:00

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Экипажи групп быстрого реагирования в марте осуществили 617 выездов по сигналам тревоги. В большей степени это были просьбы клиентов утихомирить или вывести из заведений лиц, находящихся в нетрезвом состоянии. Также частой причиной вызова охраны являлись факты краж в магазинах.

Всего за месяц сотрудниками Агентства безопасности «Гвардия» было пресечено 168 правонарушений, задержано 35 правонарушителей, 71 раз ГБР «Гвардии» взаимодействовали с правоохранительными органами.

ИСТОЧНИК KP.RU