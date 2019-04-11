До двух лет лишения свободы: против подростков, которые снимали жертв на мобильный, возбудили уголовное дело

СЕГОДНЯ 09:55 2019-04-11T09:55:47+03:00

Следственный комитет пока говорит об одном преступлении, но известно, что пострадали, как минимум, трое

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Скандал в Барабинске обернулся уголовным делом. Там, на окраине Новосибирской области, молодые люди избивали школьников. По информации Радио «Комсомольская правда», пострадавших было, как минимум трое. При этом младшему – всего 13 лет.

Впрочем, Следственный комитет официально сообщает пока об одном факте.

«Мой мальчик попал в кадр, но он не участвовал» - депутат Константин Терещенко рассказывает об обстановке в Барабинске в связи с жестокими роликами. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- 7 апреля 2019 года в обеденное время у здания кафе «Империя вкуса», расположенного в городе Барабинске Новосибирской области, трое несовершеннолетних подростков из хулиганских побуждений, поочередно нанесли удары руками и ногами в область лица 17-летнему несовершеннолетнему, - сообщает СКР.

Напомним, по мессенджерам разошлись ролики с записями побоев. На одном из них видно, как парень после удара ногой в лицо падает без сознания. Судя по всему, именно о нем и сообщает ведомство. У пострадавшего - закрытая черепно-мозговая травма и ушиб мягких тканей лица.

«Подростки смотрят сериалы о том, как правильно избить» - инцидент в Барабинске прокомментировала депутат Госдумы Вера Ганзя. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Дело возбудили по статье 116 – «Побои». Она предусматривает до двух лет лишения свободы, но и оставляет право на примирение потерпевшего с обидчиками. Тогда виновные могут избежать наказания.

- Следователем будут проверены иные сведения о противоправных действиях подозреваемых в отношении других несовершеннолетних и будет дана соответствующая правовая оценка, - обещает СКР.

«Им не хватило любви» - психолог прокомментировала причины подростковой жестокости. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

ИСТОЧНИК KP.RU