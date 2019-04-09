«Рядом нашли ее вещи и паспорт»: установлена личность женщины, голое тело которой нашли на озере
Новосибирские полицейские установили личность женщины, голое тело которой было найдено на озере Спартак. На труп наткнулись случайные люди. Оперативникам понадобилась помощь спасателей, чтобы достать тело, которое вмерзло в лед.
— Женщина была в одних трусах. Следов насильственной смерти на ней не обнаружено. Рядом нашли аккуратно сложенные ее вещи, а также паспорт, — рассказал «КП»-Новосибирск» источник в силовых структурах. Погибшей оказалась 44-летняя местная жительница, она жила недалеко от озера.
Пока причины гибели непонятны, возможно, речь идет о несчастном случае: женщина могла заниматься моржеванием. Криминальные версии теперь будут изучать сотрудники Следственного комитета.
ИСТОЧНИК KP.RU