2019-04-09T15:17:04+03:00
Происшествия

«Рядом нашли ее вещи и паспорт»: установлена личность женщины, голое тело которой нашли на озере

Пока причины гибели непонятны, возможно, речь идет о несчастном случае
Виктория МИНАЕВА
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Тело женщины было найдено на озере Спартак. Фото: аварийно-спасательная служба Новосибирской области.Тело женщины было найдено на озере Спартак. Фото: аварийно-спасательная служба Новосибирской области.
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Новосибирские полицейские установили личность женщины, голое тело которой было найдено на озере Спартак. На труп наткнулись случайные люди. Оперативникам понадобилась помощь спасателей, чтобы достать тело, которое вмерзло в лед.

— Женщина была в одних трусах. Следов насильственной смерти на ней не обнаружено. Рядом нашли аккуратно сложенные ее вещи, а также паспорт, — рассказал «КП»-Новосибирск» источник в силовых структурах. Погибшей оказалась 44-летняя местная жительница, она жила недалеко от озера.

Пока причины гибели непонятны, возможно, речь идет о несчастном случае: женщина могла заниматься моржеванием. Криминальные версии теперь будут изучать сотрудники Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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