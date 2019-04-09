Страшная находка: на озере Спартак нашли вмерзшее в лед тело женщины

СЕГОДНЯ 09:20 2019-04-09T09:20:43+03:00

Труп оказался полностью голым и вмерзшим в лед

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В понедельник, 8 апреля в Новосибирске на озере Спартак спасатели вытащили найденный труп.

— Вчера оперативному дежурному Аварийно-спасательной службы Новосибирской области поступил вызов из ОВД Новосибирского района, о том, что во льду на озере Спартак найдено тело погибшей женщины, — рассказали в Аварийно-спасательной службе Новосибирской области.

Приехавшие на место спасатели, с применением индивидуальных средств защиты, вытащили труп женщины из воды. После тело было передано сотрудникам полиции.

— На озере было найдено тело 44-летней жительницы Новосибирска без видимых признаков насильственной смерти. Следователи провели осмотр места происшествия, назначили судебно-медицинскую экспертизу. По результатам проверки будет принято решение, — добавил представитель СКР по Новосибирской области Дмитрий Чечулин.

ИСТОЧНИК KP.RU