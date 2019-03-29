Прибавка к пенсии: Александр Солодкин отсудил 57850 рублей за уголовное преследование

СЕГОДНЯ 11:21 2019-03-29T11:21:46+03:00

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Бывший советник губернатора Александр Солодкин после того, как с него была снята часть обвинений, добился возмещения имущественного вреда в областном суде.

— Александру Солодкину присудили 57856 рублей 41 копейку — в счет возмещения имущественного вреда, расходы на оказание юридической помощи, — рассказали «КП» — Новосибирск» в пресс-службе Новосибирского областного суда.

Напомним, в начале этого года прокуратура Новосибирской области официально извинилась перед бывшим советником губернатора по спорту Александром Солодкиным и его сыном — экс вице-мэром Новосибирска Александром Солодкиным-младшим. Извинения были принесены по отдельным статьям УК РФ, по которым Солодкины были оправданы.

ИСТОЧНИК KP.RU