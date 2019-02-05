Прокуратура официально извинилась перед отцом и сыном Солодкиными

СЕГОДНЯ 09:45 2019-02-05T09:45:27+03:00

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Прокуратура Новосибирской области официально извинилась перед бывшим советником губернатора по спорту Александром Солодкиным и его сыном — экс вице-мэром Новосибирска Александром Солодкиным-младшим. Извинения были принесены по отдельным статьям УК РФ, по которым Солодкины были оправданы. Например, недоказанной сочли вину Солодкина-младшего в вымогательстве, по которому он проходил вместе с отцом, чья вина также не была доказана.

— Александр Солодкин — младший, чьи интересы я представлял, был оправдан по целому ряду эпизодов, по каким-то было прекращено производство. Прокурор должен был сделать это сразу, он обязан принести извинения от лица государства, если дело прекращено по реабилитирующим основаниям. Такие основания были в этом деле, это касается и старшего Солодкина, — рассказал адвокат Александра Солодкина-младшего Николай Украинцев.

Адвокат отметил, что Солодкин-младший был оправдан по целому ряду составов, где прокурор отказался от обвинений. Например, по статье 111 УК РФ, где по соответствующей части этой статьи прекращено производство по делу.

— При разрешении ходатайства, в приговоре оставалась одна статья 210 — организация преступной организации или участие в ней, — уточнил Николай Украинцев, отметив, что по ней уже вышли сроки. Адвокат также добавил, что государству должно быть и будет стыдно за это дело.

Напомним, приговор по делу Солодкиных вынесли осенью 2015 года. Солодкина-старшего приговорили к шести годам тюрьмы, а младшего — к восьми годам, следствия заявило, что они входили в «банду киллеров» предпринимателя Александра Трунова. Долгое время «труновские» контролировали прибыль с Гусинобродского вещевого рынка — крупнейшего базара за Уралом, также их обвинили в заказных убийствах неугодных бизнесменов. Сейчас оба Солодкиных находятся на воле, их отпустили по УДО.

ИСТОЧНИК KP.RU