2019-03-26T16:05:43+03:00
Звезды

Ню и поэт: новосибирскую художницу раскритиковали за откровенную картину с Пушкиным

Сама Анастасия Отришко уверяет, что герой ее работы ничего общего с писателем не имеет
Татьяна СОЛОВОВА
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Для Анастасии герой ее работы - это олицетворение идеального мужчины, с которым она хотела бы быть. Фото: https://www.instagram.com/otrishko_anastasia/Для Анастасии герой ее работы - это олицетворение идеального мужчины, с которым она хотела бы быть. Фото: https://www.instagram.com/otrishko_anastasia/
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Новосибирская художница Анастасия Отришко прославилась пикантными картинами в откровенном стиле. А в своей последней работе девушка решила замахнуться еще и на литературу. На ее полотне оказался… Пушкин: Александр Сергеевич в расстегнутой рубашке демонстрирует свои кубики на прессе. А рядом - девушка в трусах. Ее Анастасия рисовала с себя. Художница говорит, что специально создала эту работу к мероприятию «Кутеж по-русски», посвященному сказкам Пушкина. Но не всем понравилась картина.

- Уже начались комментарии из серии «Как можно было? Это святое!». Но я хочу сказать: да, внешне мой персонаж похож на Пушкина, но это не сам поэт, - заявила художница. – Для меня это олицетворение идеального мужчины, с которым я хотела бы быть. Он горделивый, гений в своем деле, смотрит вниз, и моя героиня – женщина, с которой может быть только лучший мужчина. Она уважает его, хочет его внимания.

Объяснила Анастасия и то, почему появились яблоки на ее картине: в сказках они связаны с ведьмой-завистницей, а в реальной жизни у такой пары хейтеров тоже много.

ИСТОЧНИК KP.RU

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