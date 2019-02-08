2019-02-08T10:23:00+03:00
Общество

«Папа гордится мною»: художница открыла выставку картин с обнаженной собой

Новосибирская художница показала картины с собой в стиле «ню», ее поддержали родители и молодой человек
Надежда ЯРКОВА
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Художница рисует себя в стиле "ню". Фото: Анастасия Отришко.Художница рисует себя в стиле "ню". Фото: Анастасия Отришко.
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В Новосибирске открылась необычная выставка художницы Анастасии Отришко. Ее картины можно увидеть в ресторане в центре города и даже купить.

— Вчера было официальное открытие, но больше для закрытого круга. Выставка «Люби себя» будет проходить по 16 февраля на втором этаже ресторана «Жить хорошо» на Ядринцевской, 21. Картины в стиле «ню», в жанре автопортрета — это новый для меня жанр, занимаюсь им всего несколько месяцев, — рассказала «КП» -Новосибирск художница Анастасия Отришко. — В городе меня знают как художника пейзажиста, мариниста, но сейчас я нашла себя в новом русле. И это первый раз, когда я показываю свои работы аудитории.

Картины можно увидеть в ресторане на Ядрицевской. Фото: Анастасия Отришко.

Картины можно увидеть в ресторане на Ядрицевской. Фото: Анастасия Отришко.

Девушка отметила, что на выставке представлены картины с ее участием. Также есть несколько картин, где она в паре с мужчиной.

— На одну картину бывает уходит неделя, месяц, а бывает и два дня. Все зависит от вдохновения. Есть несколько работ, которые выполнены перед зеркалом, по своему отражению, но в основном это продукт синергии фотографа и художника, — говорит Отришко. — Многие сюжеты выполнены в таком стиле, что их невозможно технически передать в зеркале — это какие-то определенные действия, какие-то динамические движения. Чаще всего я сама выступаю в роли фотографа.

На одну картину у сибирячки уходит неделя, месяц, а бывает и два дня. Фото: Анастасия Отришко.

На одну картину у сибирячки уходит неделя, месяц, а бывает и два дня. Фото: Анастасия Отришко.

Она добавила, что семья и близкий человек не ругают ее за откровенность работ.

— Я художник в четвертом поколении, все мои родственники по линии отца — художники, архитекторы, иконописцы, они всегда работали в жанре классики, и я в том числе. Мои картины покупают за границей, в Европе. Когда я в сентябре начала работать в жанре «ню», я нигде их не показывала, только в «Инстаграм» иногда выкладывала. И вот мой отец, который живет в Алтайском крае, однажды позвонил мне и сказал: «Я видел твои картины и хочу тебе сказать, что у нас упала челюсть… от гордости за тебя. Ты молодец. Пошлости нет, есть только чувственность, женская красота и энергетика оголенной души». Для меня это было большой поддержкой. Мой мужчина, он есть в нескольких работах, в парных сценах, тоже меня поддерживает, — поделилась Анастасия, добавив, что ей уже сейчас поступают предложения купить картины, кому-то она отказывает. Но в целом, картины продаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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