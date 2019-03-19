Пропавший при загадочных обстоятельствах молодой парень с гитарой найден мертвым

СЕГОДНЯ 08:24 2019-03-19T09:11:33+03:00

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Сегодня, 19 марта стало известно, что пропавший 14 марта в Новосибирской области молодой человек найден погибшим.

— 23-летний Николай Косов найден. Погиб. Приносим свои искренние соболезнования семье и близким, — сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Напомним, парень пропал при странных обстоятельствах. 14 марта он ушел из дома в поселке Горный Тогучинского района Новосибирской области в неизвестном направлении с рюкзаком и гитарой. В квартире, которую он снимал, нашли сотовый телефон, документы и вейп молодого человека.

Источник в силовых структурах подтвердил, что Николая Косова нашли мертвым.

— Его нашли относительно недалеко от дома. Замерз на улице, — добавил источник.

В МВД по Новосибирской области уточнили, что его тело нашли сотрудники полиции Тогучинского района. Подробности произошедшего выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU