2019-03-19T09:11:33+03:00
Общество

Пропавший при загадочных обстоятельствах молодой парень с гитарой найден мертвым

23-летний парень замерз на улице
Надежда ЯРКОВА
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Пропавший Николай Косов найден мертвым. Фото: "Лиза Алерт".Пропавший Николай Косов найден мертвым. Фото: "Лиза Алерт".
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Сегодня, 19 марта стало известно, что пропавший 14 марта в Новосибирской области молодой человек найден погибшим.

— 23-летний Николай Косов найден. Погиб. Приносим свои искренние соболезнования семье и близким, — сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

Напомним, парень пропал при странных обстоятельствах. 14 марта он ушел из дома в поселке Горный Тогучинского района Новосибирской области в неизвестном направлении с рюкзаком и гитарой. В квартире, которую он снимал, нашли сотовый телефон, документы и вейп молодого человека.

Источник в силовых структурах подтвердил, что Николая Косова нашли мертвым.

— Его нашли относительно недалеко от дома. Замерз на улице, — добавил источник.

В МВД по Новосибирской области уточнили, что его тело нашли сотрудники полиции Тогучинского района. Подробности произошедшего выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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