2019-03-17T11:44:35+03:00
Общество

Телефон оставил дома: в Новосибирской области пропал молодой человек с гитарой

О местонахождении Николая Косова ничего не известно с 14 марта
Надежда ЯРКОВА
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Молодой человек ушел из дома с гитарой и рюкзаком. Фото: "Лиза Алерт".Молодой человек ушел из дома с гитарой и рюкзаком. Фото: "Лиза Алерт".
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Волонтеры просят помощи в поиске 23-летнего Николая Косова, который проживает в поселке Горный Тогучинского района Новосибирской области. 14 марта он ушел из дома в неизвестном направлении. Может находиться в любом районе области.

— Приметы: рост пропавшего 170 сантиметров, телосложение нормальное, глаза голубые, волосы черные, короткая стрижка. В день пропажи был одет в серо-черную ветровку, черные спортивные штаны, черную майку и белые кроссовки. С собой у парня был черный рюкзак и гитара, — говорится в ориентировке.

Знакомый пропавшего Николая рассказал, что Николай снимал квартиру в Горном.

— Видимо в тот день он посидел у себя дома с друзьями, а куда пошел после — непонятно. В доме нашли его сотовый телефон, документы, его вейп, а вот гитары не обнаружили. Третий день не знаем, где он, — уточнил Михаил Носырев.

Он также добавил, что есть информация, что сегодня около 4:20 ночи его видели около Борцово, направлялся в сторону Горного. Сейчас ищем его.

Телефон пропавшего парня нашли у него дома. Фото: "Лиза Алерт".

Телефон пропавшего парня нашли у него дома. Фото: "Лиза Алерт".

ИСТОЧНИК KP.RU

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