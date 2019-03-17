2019-03-17T18:30:24+03:00
Происшествия

В центре Новосибирска найдено тело бизнесмена, продукцию которого рекламировали Литвинова и Собчак

Следователи начали проверку по факту происшествия
Виктория МИНАЕВА
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Погибшим предположительно оказался бизнесмен Алексей Корнаков.Погибшим предположительно оказался бизнесмен Алексей Корнаков.Фото: СОЦСЕТИ
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В Новосибирске погиб бизнесмен, тело мужчины было найдено под балконом его дома на улице Коммунистической. Предположительно, за минуту до гибели предприниматель находился на 9 этаже. Причины происшествия пока не установлены.

— Проводится доследсвтвенная проверка, назначены различные экспертизы, — прокомментировал КП-Новосибирск Дмитрий Чечулин, старший помощник руководителя СКР по Новосибирской области.

По данным КП-Новосибирск, речь может идти о руководителе компании #Расцветай Алексее Корнакове. Его фирма продавала косметическую продукцию, которую активно продвигали Рената Литвинова, Ксения Собчак, Анфиса Чехова в своих соцсетях.

- Мы не даем комментарии по данной теме, - заявили КП-Новосибирск в компании #Расцветай.

Напомним, три месяца назад Корнаков попал в скандал, арендовав зал в оперном театре. Тогда он устроил банкет прямо на сцене НОВАТа, пока он и его топ-менеджеры ели, их развлекал Леонид Агутин.

Бизнесмен устроил банкет прямо на сцене оперного театра и пригласил выступать Леонида Агутина.Видео: Алексей Корнаков, инстаграм aleksey_kornakov

— В колхозный клуб превратили наш символ города, - негодовали в ответ пользователи соцсетей.

На критику Корнаков ответил следующее:

— Этот добрый и прекрасный вечер назывался «Посвящение близким», — написал бизнесмен. — Я поблагодарил всех людей, которые помогли мне и моей жене Ленусику в нашей насыщенной, непростой, но все же очень интересной жизни…

Позже стало известно, что Алексей Корнаков заложил свой «Майбах» одному из банков. Данные о залоге были опубликованы на портале проверки контрагентов «Спарк». Если это не тезка бизнесмена, то, скорее всего, у предпринимателя могли быть проблемы с бизнесом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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