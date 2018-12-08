2018-12-08T11:38:57+03:00
Общество

«Горе-критикам сообщаю»: бизнесмен рассказал о банкете с Леонидом Агутиным на сцене НОВАТа

Предприниматель отметил день рождения в оперном театре
Александра БРУНЯ
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Бизнесмен назвал вечер «Посвящение близким». Фото: aleksey_kornakovБизнесмен назвал вечер «Посвящение близким». Фото: aleksey_kornakov
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Новосибирский бизнесмен Алексей Корнаков отметил день рождения на сцене Новосибирского оперного театра. О празднике предприниматель рассказал на своей странице в «Инстаграме».

— Этот добрый и прекрасный вечер назывался «Посвящение близким», — написал бизнесмен. — Я поблагодарил всех людей, которые помогли мне и моей жене Ленусику в нашей насыщенной, непростой, но все же очень интересной жизни…

Столы для гостей разместили прямо на сцене театра. Развлекать собравшихся пригласили известного певца Леонида Агутина.

Столы для гостей разместили прямо на сцене театра. Фото: aleksey_kornakov

Столы для гостей разместили прямо на сцене театра. Фото: aleksey_kornakov

Пользователи соцсетей по-разному отреагировали на пост бизнесмена. Кто-то поздравил мужчину с днем рождения, а кто-то раскритиковал за праздник именно в НОВАТе.

— В колхозный клуб превратили этот символ города, — отметила пользователь Инга.

— Интересно, если киностудия Brazzers попросит арендовать театр для съемок своего очередного блокбастера за отличный куш директору и в городской бюджет, они согласятся? — задался вопросом подписчик Евгений.

Сам Алексей на критику написал:

— Для особо завистливых горе-критиков и умников сообщаю…Почему НОВАТ разрешил мне провести столь уникальное событие? Потому что оно уникальное.

Также бизнесмен добавил, что вскоре объявит о совместном проекте с театром, и порекомендовал прочитать свою книгу.

Бизнесмен устроил банкет прямо на сцене оперного театра и пригласил выступать Леонида Агутина.Видео: Алексей Корнаков, инстаграм aleksey_kornakov

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