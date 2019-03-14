2019-03-14T12:39:27+03:00
Происшествия

«Мальчик подтвердит, что вы хотели его изнасиловать» - как детей используют в новой схеме мошенничества

В Новосибирске дети находят водителей, просят их подвезти, а потом обвиняют в преступлении. Прокуратура объяснила, как надо действовать в таких ситуациях
Вадим АЛЕКСЕЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
С помощью детей взрослых разводят на деньги.С помощью детей взрослых разводят на деньги.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Встреча с незнакомым ребенком может обернуться колоссальными проблемами для взрослого мужчины. В Новосибирске промышляют преступники, которые используют детей, как «орудие преступления».

«Ходит маленький мальчик со школьным рюкзаком и просит его подвезти, подходит к незнакомому мужчине и просит подвезти на машине в 21 час вечера..! Голос и речь явно отрепетированы. Когда спросил, куда ему надо, он выпалил как из пушки «Динамовцев, 7». Короче, зная этот развод, я отказал», - написал житель Новосибирска в группе ВК «На ОбьГЭСе».

По словам автора, ребенок подходил к нему недалеко от подразделения полиции. Тем не менее, мужчина предвидел нежелательные последствия. Отказав мальчику, он продолжил наблюдение.

«Немного потоптавшись на месте, он пошел за угол «двухэтажки», где в темноте был припаркован внедорожник темного цвета «Ленд Крузер», открыл заднюю дверь и сел в нее (предварительно не пообщавшись с водителем...) Короче, если не хотите прилипнуть по уж очень плохой статье, или распрощаться с имуществом, будьте бдительны. Потом, скорее всего, вас догонит эта машина, и бравые ребята быстро обрисуют вам перспективу, а мальчик подтвердит, что вы насильно его запихали в автомобиль и хотели изнасиловать».

Возможно, автор прав и помощь ребенку могла обернуться для него проблемами. В правоохранительных органах подобные истории знают. Сотрудник прокуратуры предупреждал о подобных аферах в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

О том, как могут развиваться события после помощи ребенку, знает Александр Сердюк, прокурор отдела правовой статистики прокуратуры Новосибирской области:

- Взрослые люди, находясь в другом автомобиле, снимают на видео, как ребенок оказывается в машине незнакомца. А затем в пути преграждают путь водителю. Говорят «вы сейчас совершили развратные действия сексуального характера, и если сейчас законный представитель ребенка напишет заявление, вас привлекут к уголовной ответственности».

«Удивляют изобретательность и цинизм» - прокурор рассказал о мошенничестве с привлечением детей. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM).

00:00
00:00

Впрочем, просто отказать ребенку – это не оптимальный вариант. Во-первых, тогда мошенники окажутся безнаказанными. Во-вторых, может ведь оказаться, что школьник, действительно, нуждается в помощи.

- Если такая ситуация случилась, нудно порекомендовать ребенку не отходить от вашей машины и сказать: «я сейчас вызову полицию, она тебя и до дома довезет», - рекомендуют Сердюк.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Актер Александр Михайлов споет новосибирцам о войне
Вот это поворот: общественники, которые хотели уставить памятник Сталину в Новосибирске, теперь отказываются от него
«Сильная и независимая»: девушка с пикантной игрушкой смутила пассажиров подземки
Билеты в театр и на концерты без комиссий: МТС отменила сервисный сбор на порталах Ticketland и Ponominalu
Обыски в «Ритуальных услугах»: на муниципальное предприятие пришли силовики
В Новосибирск пришла весна: сибиряки встретили по-летнему одетого парня
«Не выдержала прессинг»: единственный риелтор уволилась из «Православного агентства недвижимости»
Взяли на работу бывших приставов – получили штрафы: два предприятия наказаны за то, что не рассказали о таких сотрудниках
«Может упасть и замерзнуть на улице в сугробе»: полицейские предложили Травникову вернуть в Новосибирск медвытрезвители
Пошел на обгон: на Краснояровском шоссе в аварии травмирован пятилетний ребенок
«Предметы первой необходимости»: новосибирские таможенники нашли в посылке из Китая полкило наркотиков
«Никакой я не герой»: снявшийся в видео с Киркоровым железнодорожник из Новосибирска спас пассажирский поезд
Асфальт просел: движение по двум участкам улиц в Новосибирске ограничат на время ремонтных работ
Погода на день в Новосибирске: 14 марта будет тепло и пасмурно
«Осколок очень острый, поранил десну»: сибирячка нашла пластмассу в купленном пироге
«Молчаливый, но очень желающий»: объявление сибирячки о поиске пары для шпица-девственника рассмешило соцсети
«Вытирайся шапкой»: водитель автобуса «облил» новосибирца с ног до головы и даже не извинился
5 миллиардов на благоустройство: в Новосибирской области преобразят более 1300 дворов, парков и скверов
Висит на заборе, колышется ветром: детское объявление о пропаже собаки растрогает любого
Суд приехал: живущий в Новосибирске мигрант спонсировал террористов
«Подсадить на иголочку»: известный новосибирский юрист открыла выставку вышитых картин
«Начались судороги, изо рта пошла пена»: пристав в Новосибирске спас жизнь мужчине с внезапным приступом эпилепсии
Неудачная парковка: «Форд» выбил двери павильона, вылетев с дороги на проспекте Дзержинского
Дело на 27 миллионов: новосибирский завод заставили рассчитаться перед работниками
Ночной пожар: 90-летняя бердчанка отравилась угарным газом в загоревшейся квартире
Толкнула на лестнице: новосибирские следователи проводят проверку после конфликта ученицы с работницей школы