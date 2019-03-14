«Мальчик подтвердит, что вы хотели его изнасиловать» - как детей используют в новой схеме мошенничества

СЕГОДНЯ 12:39 2019-03-14T12:39:27+03:00

В Новосибирске дети находят водителей, просят их подвезти, а потом обвиняют в преступлении. Прокуратура объяснила, как надо действовать в таких ситуациях

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Встреча с незнакомым ребенком может обернуться колоссальными проблемами для взрослого мужчины. В Новосибирске промышляют преступники, которые используют детей, как «орудие преступления».

«Ходит маленький мальчик со школьным рюкзаком и просит его подвезти, подходит к незнакомому мужчине и просит подвезти на машине в 21 час вечера..! Голос и речь явно отрепетированы. Когда спросил, куда ему надо, он выпалил как из пушки «Динамовцев, 7». Короче, зная этот развод, я отказал», - написал житель Новосибирска в группе ВК «На ОбьГЭСе».

По словам автора, ребенок подходил к нему недалеко от подразделения полиции. Тем не менее, мужчина предвидел нежелательные последствия. Отказав мальчику, он продолжил наблюдение.

«Немного потоптавшись на месте, он пошел за угол «двухэтажки», где в темноте был припаркован внедорожник темного цвета «Ленд Крузер», открыл заднюю дверь и сел в нее (предварительно не пообщавшись с водителем...) Короче, если не хотите прилипнуть по уж очень плохой статье, или распрощаться с имуществом, будьте бдительны. Потом, скорее всего, вас догонит эта машина, и бравые ребята быстро обрисуют вам перспективу, а мальчик подтвердит, что вы насильно его запихали в автомобиль и хотели изнасиловать».

Возможно, автор прав и помощь ребенку могла обернуться для него проблемами. В правоохранительных органах подобные истории знают. Сотрудник прокуратуры предупреждал о подобных аферах в эфире Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск».

О том, как могут развиваться события после помощи ребенку, знает Александр Сердюк, прокурор отдела правовой статистики прокуратуры Новосибирской области:

- Взрослые люди, находясь в другом автомобиле, снимают на видео, как ребенок оказывается в машине незнакомца. А затем в пути преграждают путь водителю. Говорят «вы сейчас совершили развратные действия сексуального характера, и если сейчас законный представитель ребенка напишет заявление, вас привлекут к уголовной ответственности».

«Удивляют изобретательность и цинизм» - прокурор рассказал о мошенничестве с привлечением детей. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Впрочем, просто отказать ребенку – это не оптимальный вариант. Во-первых, тогда мошенники окажутся безнаказанными. Во-вторых, может ведь оказаться, что школьник, действительно, нуждается в помощи.

- Если такая ситуация случилась, нудно порекомендовать ребенку не отходить от вашей машины и сказать: «я сейчас вызову полицию, она тебя и до дома довезет», - рекомендуют Сердюк.

ИСТОЧНИК KP.RU