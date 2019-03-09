Орали хором: фанаты Элджея поздравили Настю Ивлеву с днем рождения
Известный в среде молодежи исполнитель Элджей дал концерт в новосибирском экспоцентре 8 марта. В социальных сетях уже сейчас можно найти множество коротких роликов с отрывками выступлений артиста, на них слышно, как люди хором подпевают: «Экстази меня увези», в этот момент на заднем фоне сцены транслируется видео: сверху сыплются разные таблетки. Ранее новосибирские активисты пытались запретить концерт хип-хоп исполнителя.
К слову, 8 марта у девушки Элджея Насти Ивлевой был день рождения. На концерт в Новосибирск они приехали вместе. В какой-то момент исполнитель в микрофон со сцены поздравил девушку с праздником, а после предложил сделать тоже самое своим фанатам.
— С Днем рождения! — несколько раз прокричали хором зрители.
Этот момент некоторые фанаты сняли на видео и залили в социальные сети.
Также в сети появился ролик, как в Новосибирске фанаты Элджея дарят Ивлевой цветы.
— Это было жарко и жестко!
— Элджей взорвал Новосибирск!
— Столько эмоций и впечатлений, на которые попросту даже не хватает слов... Пожалуй, чтобы их по-настоящему прочувствовать, нужно быть там, в огромном зале Экспоцентра, среди многотысячной толпы, тонны звука и спецэффектов, кричать во все горло песни, тексты которых каждый знает наизусть, твой город ждет тебя снова, — поклонники благодарят исполнителя за концерт.
Фанаты Элджея хором поздравили его девушку.
ИСТОЧНИК KP.RU