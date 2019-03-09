Орали хором: фанаты Элджея поздравили Настю Ивлеву с днем рождения

СЕГОДНЯ 08:08 2019-03-09T08:08:35+03:00

Девушка исполнителя приехала с ним на концерт в Новосибирске

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Известный в среде молодежи исполнитель Элджей дал концерт в новосибирском экспоцентре 8 марта. В социальных сетях уже сейчас можно найти множество коротких роликов с отрывками выступлений артиста, на них слышно, как люди хором подпевают: «Экстази меня увези», в этот момент на заднем фоне сцены транслируется видео: сверху сыплются разные таблетки. Ранее новосибирские активисты пытались запретить концерт хип-хоп исполнителя.

К слову, 8 марта у девушки Элджея Насти Ивлевой был день рождения. На концерт в Новосибирск они приехали вместе. В какой-то момент исполнитель в микрофон со сцены поздравил девушку с праздником, а после предложил сделать тоже самое своим фанатам.

— С Днем рождения! — несколько раз прокричали хором зрители.

Этот момент некоторые фанаты сняли на видео и залили в социальные сети.

Также в сети появился ролик, как в Новосибирске фанаты Элджея дарят Ивлевой цветы.

— Это было жарко и жестко!

— Элджей взорвал Новосибирск!

— Столько эмоций и впечатлений, на которые попросту даже не хватает слов... Пожалуй, чтобы их по-настоящему прочувствовать, нужно быть там, в огромном зале Экспоцентра, среди многотысячной толпы, тонны звука и спецэффектов, кричать во все горло песни, тексты которых каждый знает наизусть, твой город ждет тебя снова, — поклонники благодарят исполнителя за концерт.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/696110" frameborder="0"></iframe> Фанаты Элджея хором поздравили его девушку.

ИСТОЧНИК KP.RU