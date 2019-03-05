2019-03-05T13:31:08+03:00
Общество

«Похоже это были бусины от заколки!»: у сибирячки при повторном рентгене не нашли лишнего в теле

Женщина удалила пост в социальных сетях и извинилась перед врачами
Александра БРУНЯ
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В клинике Мешалкина пригласили женщину на дополнительное обследование. Фото: https://www.instagram.com/khmeleva_photo/В клинике Мешалкина пригласили женщину на дополнительное обследование. Фото: https://www.instagram.com/khmeleva_photo/
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Жительница Новосибирска Елена Хмелева несколько недель назад опубликовала пост в своем инстаграме с рентгеновским снимком. Она написала, что 10 лет назад делала операцию в клинике Мешалкина, а недавно прошла обследование, которое показало… инородные предметы.

— Врач спросила: «А что у вас за скрепка внутри?» Я сначала не поверила своим глазам, опешила, — рассказала Елена. — Спустя 10 лет после операции я узнала, что у меня внутри остался крючок и электрод.

В клинике Мешалкина пригласили женщину на дополнительное обследование.

— Обследования, которые мы провели пациентке бесплатно, показали, что никаких инородных предметов в ее организме нет, — сообщили в пресс-службе клиники Мешалкина. — С уверенностью сказать, что изображено на том снимке мы не можем. Возможно, оборудование было сломано, или просто в поле рентгеновских лучей попал предмет.

Врачи рентгенологи все же больше склоняются к версии о постороннем предмете.

— Не похоже, чтобы это было что-то медицинское. Чтобы доказать, что инородный предмет был внутри, нужно было сразу сделать снимок в двух проекциях или компьютерную томографию, — рассказал «КП»-Новосибирск» врач рентгенолог. — Такое ощущение, что это были бусины на заколке для волос!

В клинике добавили, что претензий к пациентке не имеют, и были рады разобраться в ситуации.

— Слава Богу, что ничего нет и не нужно никаких операций, — добавила Елена.

Женщина извинилась перед врачами и удалила свой пост в инстаграме.

Комментарий адвоката

«Будьте внимательнее к своим публикациям»

— Пациенты могут быть привлечены к ответственность за распространение недостоверных сведений. Нужно быть внимательнее и дальновиднее, когда пишешь что-то в сети или на форумах. Сейчас врачи активно привлекают опрометчивых в словах пациентов к ответственности за пострадавшую деловую репутацию. Обычно взыскивает моральный вред, хоть и небольшой, — объяснила Юлия Казанцева, адвокат, специализирующаяся на медицинских делах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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