2019-02-21T15:57:32+03:00
Общество

«А что у вас за скрепка внутри?»: у сибирячки спустя 10 лет нашли в плече забытые врачами инструменты

Женщина хочет взыскать с больницы, где ей делали операцию, компенсацию морального ущерба и избавиться от лишних предметов в теле
Александра БРУНЯ
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Плечо беспокоило Елену десять лет. Но медики только разводили руками: «Такое после любого вмешательства может быть». Фото: https://www.instagram.com/khmeleva_photo/Плечо беспокоило Елену десять лет. Но медики только разводили руками: «Такое после любого вмешательства может быть». Фото: https://www.instagram.com/khmeleva_photo/
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Жительнице Новосибирска Елене Хмелевой 32 года. 10 лет назад она сделала операцию на сердце. Все прошло хорошо, с аритмией и тахикардией, которые мучили сибирячку с детства, доктора справились. Только вот плечо у женщины стало часто ныть и болеть. Медики разводили руками: «Такое после любого вмешательства может быть». Но на днях Елене сделали рентген, который показал... инородные предметы. Своей историей и снимком женщина поделилась в соцсетях.

«А ЧТО У ВАС ВНУТРИ?»

Операция была проведена еще в 2009 году, тогда Елене сделали радиочастотную абляцию через прокол в плече (воздействовали на сосуды с помощью специального прибора и электрического тока).

- Операцию делали в клинике имени Мешалкина. Сначала все было хорошо, но спустя некоторое время плечо начало побаливать, ныть. В течение 10 лет я мучилась, - рассказывает Елена. - Плечо реагировало на погоду, на тренировки. Я даже к этому дискомфорту привыкла уже.

На днях Елена попала с ребенком в больницу. Там сделали рентген - обычную флюорографию.

- Врач спросила: «А что у вас за скрепка внутри?» Я сначала не поверила своим глазам, опешила, - вспоминает женщина. - Спустя 10 лет после операции я узнала, что у меня внутри остался крючок и электрод. Для операции врачи поместили их через прокол и, видимо, забыли вытащить.

ПОЖАЛОВАЛАСЬ - А В ОТВЕТ ТИШИНА

Елена обратилась в клинику за разъяснениями.

- Я позвонила на горячую линию. Девушка сказала, что мне скоро перезвонят. Но прошло два дня - и тишина! Никто не перезвонил, а на сервисе отзывов «Фламп» мой текст удалили с комментарием, что у меня неактуальная информация, - возмущается сибирячка.

Женщина уверяет - за 10 лет несколько раз делала флюорографию, и никто ничего не говорил.

- Снимки же на руки не выдают. Я буквально в прошлом году перед беременностью делала рентген. Галочку поставили, что все хорошо, - говорит Елена. - За границу я не летала, в метро рамки не срабатывали.

Сейчас Елена консультируется с юристом.

- Пусть мне выплачивают моральную компенсацию. И надо убирать это из моего тела. Я считаю, что это врачебная ошибка. В теле человека после операции не должно оставаться никаких инородных предметов, - уверена женщина. - А если они должны были там остаться, то почему мне об этом не сообщили?

В клинике имени Мешалкина оперативно прокомментировать ситуацию не смогли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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