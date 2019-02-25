Прокуратура разбирается, почему девочка из интерната проглотила сережки

СЕГОДНЯ 12:30 2019-02-25T12:30:46+03:00

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Новосибирская прокуратура отреагировала на ЧП, которое произошло в Мошковской центральной районной больнице. Напомним, там находилась воспитанница Ояшинского дома-интерната, у ребенка отклонения в психике. В коридоре больницы девочка сорвала сережки с других детей и проглотила их. Пострадала, как сама воспитанница интерната, которую пришлось спасать врачам, так и двое других девочек.

— Произошедшее ЧП свидетельствует о том, что либо работники интерната не следовали должностной инструкции, когда оставили девочку одну в коридоре больницы, либо не были надлежащим образом проинструктированы руководством, — считает Ростислав Антонов, глава общественной организации «Гражданский патруль». — Помимо этого, сопровождающие нарушили Кодекс этики и служебного поведения, обязывающий обеспечивать безопасность жизни и здоровья ребенка. Девочка, сорвавшая сережки с других детей, не только причинила вред их здоровью, но и подвергла опасности себя. А учитывая, что халатное отношение допущено вне стен интерната, мы ставим под сомнение безопасность условий пребывания и внутри него.

По просьбе общественников прокуратура Новосибирской области проведет проверку в Ояшинском доме-интернате.

«КП»-Новосибирск» следит за развитием событий.

ИСТОЧНИК KP.RU