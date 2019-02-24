ЧП в новосибирской больнице: девочка из интерната накинулась на двух детей и сорвала с них сережки

СЕГОДНЯ 07:17 2019-02-24T09:25:05+03:00

У обеих девочек после нападения пациентки из интерната разорваны мочки ушей. Фото: «Инцидент Новосибирск».

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О ЧП, которое произошло в мошковской центральной районной больнице, мама 3-летней девочки написала в группе «Инцидент Новосибирск». Она уверяет: когда они с дочкой сидели на прием к лору, на ее ребенка накинулась воспитанница Ояшинского интерната.

- Эта девочка живёт в интернате для душевнобольных детей, в больницу её привезли на операцию, сопровождающие её люди оставили больного ребёнка одного в коридоре больниц, - объясняет женщина. – Там она и напала на двух детей, сорвала с них серёжки и проглотила. У обеих девочек разрывы мочек.

В комментариях сибиряки не сдерживают эмоций:

- Надо таких детей под охраной возить, - уверены одни.

- Хорошо, что не начала душить или избивать. Ужас, - считают вторые.

- Виноваты те, кто оставил без присмотра душевнобольную, - пишут третьи.

- Господи, что за дикие люди, - резюмируют четвертые.

ИСТОЧНИК KP.RU