ЧП в новосибирской больнице: девочка из интерната накинулась на двух детей и сорвала с них сережки
О ЧП, которое произошло в мошковской центральной районной больнице, мама 3-летней девочки написала в группе «Инцидент Новосибирск». Она уверяет: когда они с дочкой сидели на прием к лору, на ее ребенка накинулась воспитанница Ояшинского интерната.
- Эта девочка живёт в интернате для душевнобольных детей, в больницу её привезли на операцию, сопровождающие её люди оставили больного ребёнка одного в коридоре больниц, - объясняет женщина. – Там она и напала на двух детей, сорвала с них серёжки и проглотила. У обеих девочек разрывы мочек.
В комментариях сибиряки не сдерживают эмоций:
- Надо таких детей под охраной возить, - уверены одни.
- Хорошо, что не начала душить или избивать. Ужас, - считают вторые.
- Виноваты те, кто оставил без присмотра душевнобольную, - пишут третьи.
- Господи, что за дикие люди, - резюмируют четвертые.
ИСТОЧНИК KP.RU